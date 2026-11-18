Un confronto sulle prospettive di sviluppo del Verbano Cusio Ossola, con particolare attenzione alla necessità di favorire nuovi investimenti pubblici e privati senza compromettere la tutela del patrimonio paesaggistico e culturale. È questo il tema al centro dell'incontro che si è svolto a Roma tra il ministro della Cultura Alessandro Giuli e una delegazione di rappresentanti istituzionali ed economici del Vco.

A guidare la delegazione il presidente della Provincia e sindaco di Verbania Giandomenico Albertella, accompagnato dal sindaco di Cannobio Gianmaria Minazzi, dal primo cittadino di Stresa Luca Gemelli e dal vicepresidente di Confindustria Alberghi Antonio Zacchera. L'incontro è stato organizzato dal senatore di Fratelli d'Italia Gaetano Nastri.

“Abbiamo voluto portare a Roma le esigenze di sviluppo e tutela del territorio – sottolinea Albertella – trovando nel ministro ascolto e comprensione per le richieste del Vco”.

L'obiettivo condiviso dai rappresentanti pubblici e privati è quello di creare condizioni favorevoli agli investimenti, garantendo al tempo stesso il rispetto della pianificazione urbanistica dei comuni e delle disposizioni del Piano Paesaggistico Regionale.

Durante il confronto sono state affrontate alcune questioni legate alla tutela paesaggistica, architettonica e culturale, con l'intento di individuare percorsi di collaborazione tra istituzioni nazionali e amministrazioni locali.

“Nell'incontro con il ministro Giuli abbiamo avuto l'opportunità di approfondire alcune questioni relative alla tutela paesaggistica, architettonica e culturale del territorio – commenta il senatore Gaetano Nastri –. Vogliamo sostenere un territorio che intende valorizzare la disponibilità dei privati a investire, salvaguardando al contempo il paesaggio, uno dei patrimoni più importanti del Verbano Cusio Ossola”.

Dal confronto è emersa anche la richiesta di una maggiore collaborazione istituzionale, accompagnata da risposte concrete e tempi certi per consentire la realizzazione dei progetti di sviluppo.

“Il Vco ha straordinarie potenzialità e dobbiamo creare le condizioni perché possa continuare a crescere e attrarre investimenti. La tutela del nostro patrimonio paesaggistico è fondamentale, ma deve andare di pari passo con le esigenze di sviluppo del territorio”, è il messaggio portato dalla delegazione al ministro.

L'incontro viene quindi valutato positivamente dai rappresentanti del territorio, che ribadiscono la volontà di proseguire il dialogo con il Governo per favorire la crescita economica, sociale e occupazionale del Verbano Cusio Ossola, cercando un equilibrio tra valorizzazione del patrimonio esistente e nuove opportunità di investimento.