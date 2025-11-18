La Juventus Domo gioca bene ma non passa a Trino, è il secondo pari di fila

Domenica nera per le ossolane: cadono rovinosamente Piedimulera e Ornavassese, la Juventus Domo va due volte in vantaggio ma viene raggiunta.

L’undicesima di Promozione porta pochi punti. La Juventus Domo gioca alla pari col Trino ma non va oltre il 2 a 2. Un punto li porta a quota 25 in classifica, ma il Città di Casale scappa grazie alla vittoria in casa. Certo è che la Juventus Domo esce a testa alta da due match difficili: Casale e Trino. Quindi, se il gioco paga, i punti arriveranno!

Dicevamo del Casale (29) che travolte il Piedimulera (10) per 5 a 0. Ossolani al terzo ko di fila e in posizione di classifica anemica. Il problema è che in tre turni i gialloblu hanno incassato 11 reti, segnandone solo 2.

Domenica da cancellare anche per una Ornavassese (15) che ci aveva abituati bene. Il 4 a 0 subito a Gattinara è duro anche se sul campo i neri hanno dato del filo da torcere ai vignaioli. Quattro gol però l’Ornavassese non li aveva mai subiti in questo campionato.

Nulla da fare per il Gravellona San Pietro, piegato anche dal Quincitava (1-3). Per i cusiani la classifica su fa dura: solo 3 punti in 11 turni e la penultima – Union Novara – che continua a far punti.

Proprio i novaresi pareggiano (2-2) col Ceversama. Un punto conquistato recuperando due volte il vantaggio dei biellesi; per la Union (8) è però il terzo risultato utile di fila.

Anche l’Arona (13) non va oltre il pari (1-1) con la Dufour Varallo. Partita che s’era messa in salita e che gli aronesi hanno pareggiato a 7 minuti della fine.

Gli altri risultati: Banchette Colleretto-Virtus Vercelli 3-2; Orizzonti Canavese-Ivrea 0-3.