Migliorare l'accoglienza turistica, rafforzare i servizi ai visitatori e programmare con maggiore anticipo le iniziative sul territorio. Sono stati questi i principali temi affrontati nell'incontro che si è svolto lunedì 16 novembre nel municipio di Macugnaga, nell'ambito del percorso di confronto avviato dal Distretto Turistico dei Laghi con le amministrazioni locali. Al tavolo erano presenti Antonio Longo Dorni, presidente dell'Azienda turistica locale, il vicepresidente Gianluca Barp e il sindaco di Macugnaga Stefano Candiani, insieme ai referenti comunali del settore turistico, dell'ufficio Iat, degli impianti e della Pro Loco.

Durante la riunione è stata confermata la volontà del Distretto Turistico dei Laghi di continuare a sostenere, anche dal punto di vista economico, l'attività dell'ufficio di informazione e accoglienza turistica di Macugnaga. Allo stesso tempo è emersa l'esigenza di rivedere l'organizzazione dei servizi, attraverso una maggiore collaborazione tra i diversi soggetti coinvolti nella promozione della località. L'obiettivo è trasformare progressivamente gli uffici Iat in punti di riferimento sempre più completi per i turisti, capaci non soltanto di fornire informazioni, ma anche di offrire servizi e supporto alle prenotazioni.

Tra le priorità individuate figura una programmazione delle attività su base almeno trimestrale, inserita in una strategia di sviluppo turistico di più ampio respiro. Un percorso che richiederà il coinvolgimento delle associazioni, degli operatori economici e delle realtà locali. L'incontro di Macugnaga rappresenta una delle tappe del lavoro avviato dall'Atl per raccogliere esigenze e proposte nei diversi territori di competenza, dalle località dei laghi alle valli ossolane. Come spiegato da Longo Dorni, il confronto proseguirà anche nelle altre aree del Distretto, con il coinvolgimento degli amministratori, degli operatori turistici e dei rappresentanti territoriali del consiglio di amministrazione, affiancati dagli uffici centrali e dalle iniziative promosse a livello regionale.