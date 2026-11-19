Massimo Sotto sarà venerdì 20, alle 21, a La Cinefoto di Domodossola. Una serata che permetterà di conoscere la passione di Massimo Sotto per la fotografia. Passione che nasce una quindicina di anni fa, come conseguenza dell’interesse che ha sempre avuto per l’ambiente e le scienze naturali. La fotografia paesaggistica e naturalistica gli hanno permesso di vivere esperienze indimenticabili a contatto con la natura e con i suoi abitanti nascosti e di godere dei paesaggi alla ricerca degli attimi di luce migliori.

"Wildlife": una serie di fotografie naturalistiche, la cui realizzazione ha richiesto in molti casi tanto tempo, pazienza e dedizione, oltre allo studio dell’ambiente e delle abitudini della specie cercata, mentre in altri casi un pizzico di fortuna. Animali selvatici, più o meno comuni, da incontrare e avvicinare sulle nostre montagne o lungo i fiumi.

"Paesaggi": una raccolta di immagini paesaggistiche scattate in più viaggi ed escursioni in giro per l’Italia, dalle nostre montagne alle aspre coste liguri, le verdi colline toscane, le montagne abruzzesi, fino alle spiagge e alle acque cristalline della Sardegna.