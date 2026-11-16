Ancora un successo per la giornata nazionale della Colletta Alimentare, tenutasi sabato 14 novembre. L’iniziativa di Fondazione Banco Alimentare, che quest’anno ha celebrato il 30esimo compleanno, ha permesso di raccogliere ben 8700 tonnellate di cibo in tutt’Italia, circa 100 in più rispetto al 2025, grazie alla mobilitazione di oltre 160.000 volontari in più di 12mila punti vendita della penisola. Almeno 30mila di loro erano under 25.

Anche nel Vco si confermano numero importanti: quasi 35 tonnellate di cibo raccolte, nonostante i punti vendita coinvolti fossero 48, cioè uno in meno rispetto all’anno scorso. Suddividendo i risultati per le tre aree della provincia, troviamo quasi 12 tonnellate raccolte nel Verbano, dove le strutture commerciali erano 15, quasi 9 tonnellate nei 10 esercizi del Cusio e più di 14 in Ossola, con i suoi 23 punti vendita. Altre donazioni sono arrivate tramite la spesa online sulle piattaforme internet aderenti alla Colletta.

Nel Vco i volontari erano circa 500: studenti, lavoratori, pensionati, ogni fascia d’età era rappresentata in questa mobilitazione generale della generosità. Un contributo importante è arrivato, come sempre, dall’Associazione Nazionale Alpini, dalla Croce Rossa Italiana, dalle Caritas di Cannobio e Cannero, dal Rotary Club e dalla parrocchia di Sant’Antonio in Domodossola.

Gli alimenti donati saranno ora distribuiti, attraverso il contributo delle associazioni locali, alle famiglie in difficoltà. Nel Vco sono circa 100 le famiglie aiutate dal Banco Alimentare attraverso gli enti convenzionati e il mondo associazionistico locale, sia religioso che laico.

“In questa trentesima edizione vorrei sottolineare soprattutto il valore della partecipazione dei tanti giovani che hanno scelto di dedicare il proprio tempo alla Colletta - sono parole di Marco Piuri, presidente della Fondazione Banco Alimentare -. La loro presenza nei supermercati racconta una generazione che ha voglia di esserci, di mettersi in gioco e di assumersi una responsabilità verso gli altri. Hanno scelto di costruire la pace - conclude Piuri, citando anche l’esortazione di Papa Leone XIV ai giovani in Perù - ed è questo il valore educativo più alto di tutta la Colletta, poter scoprire che ciascuno può contribuire al bene comune e che la carità non è un concetto astratto”.