Lions, il governatore Ettore Puglisi in visita ai club del Vco

Una serata all’insegna dell’amicizia lionistica, della condivisione e del servizio al territorio. Martedì 10 novembre, nella prestigiosa cornice del ristorante dell’Hotel Regina Palace di Stresa, si è svolta la visita ufficiale del Governatore del Distretto Lions Ettore Puglisi, che ha incontrato i rappresentanti di quattro club del territorio: Domodossola, Omegna, Verbania e Verbano Borromeo.

Presenti all’incontro i rispettivi presidenti: Massimo Gianoglio per il Lions Club Domodossola, Ivan Guarducci per il Lions Club Omegna, Vittorio Brignardello per il Lions Club Verbania e Claudio Carlini per il Lions Club Verbano Borromeo.

La visita del Governatore rappresenta uno dei momenti più significativi della vita associativa lionistica: un’occasione di confronto diretto con i club, per condividere obiettivi, iniziative e progetti, rafforzando lo spirito di appartenenza e la collaborazione tra le realtà del territorio.

Una serata che ha rinnovato il valore dei principi Lions e l’impegno comune nel mettere a disposizione della comunità competenze, energie e solidarietà, secondo il motto che da sempre contraddistingue l’associazione: “We Serve”.