Quattro audiovisivi di Bertoldi a La Cinefoto

Setata con Luca Bertoldi a La Cinefoto di Domodossola. Proporrà immagini in bianco e nero ricche di sfumature, attraverso quattro diversi audiovisivi tematici, realizzati utilizzando molteplici tecniche fotografiche. A seguire un ultimo progetto interamente a colori.

Bertoldi, socio de La Cinefoto, mostrerà "Ore sei". Un viaggio partendo dal ponte di Marone in località Paiesco di Trontano (Valle Vigezzo) e, camminando attraverso gli antichi sentieri di ciottoli, raggiungerà la Chiesa di Sant' Antonio Abate e l'antico borgo di Marone, tra i suoi silenzi e le antiche mura ancora ricche di storie da raccontare.

Poi una "Passeggiata a Domodossola": itinerario alla scoperta della cittadina ossolana e delle sue principali frazioni.

Quindi sarà la volta di "Oltre le partenze": un suggestivo viaggio che usa il movimento come metafora della vita. Tra partenze, frenesia quotidiana e tappe di crescita, il video ci invita a rallentare per goderci ogni istante. Perché, oltre i traguardi, ciò che resta sono le emozioni, le amicizie e i ricordi.

Quindi "Fantasmi": un progetto fotografico che'' vede'' fantasmi fra i muri, tra il passato e il presente, dove il tempo e il destino scorrono inesorabili, attraversando i silenzi che avvolgono come spettri luoghi storici, città, creazioni artistiche, quotidianità e ricordi. Per chiudere con "Saluti a colori": una breve carrellata finale di immagini attuali e d'archivio a tema vario.

Appuntamento venerdì 13 alle 21 nella sede de La Cinefoto