Fondi europei e diritti dei lavoratori agricoli, Coldiretti Piemonte: "Nessun rinvio delle tutele"

La tutela dei lavoratori agricoli non può essere rinviata in attesa di regole uniformi in tutta Europa. È la posizione di Coldiretti Piemonte, che interviene nel dibattito sulla Politica agricola comune e contesta la richiesta del presidente di Confagricoltura e del Copa, Massimiliano Giansanti, di sospendere l'applicazione della condizionalità sociale fino a quando tutti gli Stati membri non avranno adottato norme omogenee sul lavoro.

La questione riguarda il legame tra l'erogazione dei finanziamenti agricoli europei e il rispetto dei diritti dei lavoratori. Secondo Coldiretti, consentire l'accesso ai fondi pubblici anche a chi viola le norme sul lavoro significherebbe penalizzare le imprese che garantiscono salari regolari, sicurezza e condizioni occupazionali dignitose.

Giansanti ha richiamato il rischio che le differenze tra le legislazioni nazionali possano creare disparità competitive tra le aziende europee. Coldiretti ribatte che proprio lo sfruttamento della manodopera rappresenta una delle forme più gravi di concorrenza sleale. "È un'impostazione inaccettabile che rischia di trasformare una giusta esigenza di regole comuni in un alibi per rinviare a tempo indeterminato la tutela dei lavoratori", dichiarano Cristina Brizzolari, presidente di Coldiretti Piemonte, e Bruno Rivarossa, delegato confederale.

"Il principio è semplice: chi riceve denaro pubblico deve rispettare i diritti di chi lavora. Non un euro dei fondi destinati agli agricoltori può finire nelle tasche di chi calpesta la dignità delle persone", aggiungono i rappresentanti dell'associazione. Coldiretti richiama anche la mobilitazione organizzata a Bruxelles insieme ai sindacati europei dell'Effat per difendere la condizionalità sociale nella futura Pac 2028-2034. Alla manifestazione aveva partecipato anche una delegazione di Coldiretti Novara-Vco.

Per l'organizzazione agricola, la difesa dei lavoratori e quella delle aziende che rispettano le regole devono procedere insieme. Coldiretti riconosce la necessità di distinguere gli errori burocratici dalle violazioni più gravi, prevedendo conseguenze proporzionate alle infrazioni, ma ribadisce la contrarietà a un rinvio delle tutele. L'obiettivo dichiarato è rafforzare, nella futura programmazione europea, il collegamento tra finanziamenti pubblici e rispetto delle condizioni di lavoro. "La libertà d'impresa non può mai diventare libertà di sfruttare", concludono Brizzolari e Rivarossa, ribadendo la volontà di proseguire il confronto a livello europeo.