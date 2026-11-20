È convocata per lunedì 30 novembre alle 17.00, nella sede di via Mizzoccola a Domodossola, la prossima seduta dell’assemblea consortile del Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali dell’Ossola. All’ordine del giorno figurano la ratifica di una variazione urgente al bilancio di previsione 2026-2028 legata all’applicazione dei rinnovi contrattuali del personale per il triennio 2025-2027 e l’approvazione della convenzione relativa all’Ambito Territoriale Sociale del Verbano Cusio Ossola.
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