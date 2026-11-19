Venerdì 13 novembre, nella prestigiosa cornice del Grand Hotel des Iles Borromées & SPA di Stresa, si è svolta la Cena della Comunità 2026, il tradizionale appuntamento benefico promosso dalla Fondazione Comunitaria del Verbano Cusio Ossola, che ogni anno richiama grande interesse e partecipazione. L'edizione 2026 ha fatto registrare un importante risultato in termini di solidarietà: le donazioni raccolte hanno raggiunto 30.390 euro, una somma che la Fondazione ha deliberato di raddoppiare, portando il totale a 60.780 euro. L'intero ricavato sarà destinato al sostegno di iniziative finalizzate a potenziare i servizi di cura professionale e le attività di volontariato, con l'obiettivo di migliorare il benessere complessivo delle persone con demenza e delle loro famiglie. Fondamentale per la riuscita dell'iniziativa è stato il contributo del Grand Hotel des Iles Borromées, partner principale dell'evento, che ha sostenuto interamente i costi organizzativi grazie al rapporto di fiducia consolidato negli anni con Marco Padulazzi.

Un sostegno al quale si è aggiunto quello di una rete di fornitori che condividono lo spirito solidale della manifestazione: Amoretti Specialità Alimentari, Bellini Rappresentanze, Global Pesca SPA, Macelleria da Donato e Zoppis Premium Beverages Partner. Un ringraziamento particolare è stato rivolto anche all'Associazione Sommelier Italiani, che ha messo gratuitamente a disposizione la propria professionalità, garantendo un servizio attento e curato durante la serata. Uno dei momenti più significativi dell'evento è stata la consegna di un riconoscimento speciale a Luisa e Vitaliano Moroni, della Fondazione Vita Vitalis, da parte del presidente della Fondazione Comunitaria del Vco, Claudio Marenzi.Il premio ha voluto rendere omaggio al loro “impegno, dedizione e valore umano”, qualità che hanno contraddistinto il lavoro svolto a favore delle persone anziane del territorio.

Attraverso la promozione di un'assistenza mirata e della formazione specializzata del personale impegnato nel settore, Luisa e Vitaliano Moroni hanno contribuito a migliorare le condizioni di vita degli anziani, diventando un punto di riferimento per la comunità. La Cena della Comunità si conferma così un'importante occasione di incontro e solidarietà, capace di coinvolgere il territorio e trasformare la generosità dei partecipanti in un sostegno concreto alle persone più fragili.