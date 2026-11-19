Un territorio raccontato attraverso lo sguardo delle nuove generazioni, tra memoria, comunità e trasformazioni sociali. È questo l'obiettivo di T.O.C.E. – Territorio Ossolano, Comunità, Esperienze, il progetto educativo promosso da Enaip Piemonte – sede di Domodossola, in qualità di ente capofila, e realizzato con il contributo della Fondazione Crt.

L'iniziativa sarà presentata ufficialmente venerdì 20 novembre 2026, alle 11, a Villa Caselli di Masera, nel corso di un incontro pubblico dedicato alle esperienze vissute dagli studenti e ai risultati raggiunti. Il progetto, sviluppato in collaborazione con Pro Loco Masera,partner dell'iniziativa, vede inoltre il Parco Nazionale Val Grande e il Comune di Vogogna nel ruolo di soggetti cofinanziatori.

Protagonisti del percorso sono gli studenti di quattro classi dei corsi di formazione professionale Enaip di estetica e meccanica, coinvolti in un'esperienza che unisce conoscenza del territorio, educazione ambientale, cittadinanza attiva e comunicazione. Avviato nei primi mesi del 2026, T.O.C.E. ha portato i ragazzi fuori dalle aule, alla scoperta delle realtà locali e delle persone che le abitano. Attraverso attività formative, laboratori e incontri sul territorio, gli studenti hanno raccolto testimonianze, realizzato interviste e documentato storie, tradizioni e trasformazioni delle comunità ossolane.

Un'esperienza che punta a valorizzare il ruolo attivo delle nuove generazioni, offrendo loro strumenti per osservare, comprendere e raccontare il contesto in cui vivono. Allo stesso tempo, il progetto rappresenta un'opportunità per sviluppare competenze trasversali, favorire il dialogo tra generazioni e rafforzare il legame tra formazione professionale e territorio.

L'incontro pubblico del 20 novembre, dal titolo “Il territorio raccontato dai giovani”, sarà l'occasione per presentare il lavoro svolto, condividere le esperienze degli studenti e illustrare le prossime fasi dell'iniziativa. Il progetto proseguirà infatti anche nel 2027, con la realizzazione di podcast e contenuti digitali, attraverso i quali i ragazzi potranno continuare a raccontare l'Ossola, le sue comunità e i cambiamenti che interessano il territorio. Alla presentazione di Villa Caselli parteciperanno alcuni degli studenti protagonisti del percorso, i rappresentanti degli enti coinvolti e le realtà locali che hanno collaborato alle diverse attività.