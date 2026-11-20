Oltre 3mila persone hanno riempito oggi, venerdì 20 novembre, la piazza di Novara per lo sciopero generale proclamato dalla Cgil. È stata una partecipazione straordinaria, che segna un risultato storico per la piazza novarese. Lavoratrici e lavoratori, pensionate e pensionati, studentesse e studenti sono arrivati da tutto il territorio di Novara e del Verbano Cusio Ossola per chiedere salari più alti, una sanità pubblica con il personale che serve, pensioni rivalutate, lavoro stabile per i giovani e risorse per lo stato sociale invece che per il riarmo. I primi dati sulle adesioni allo sciopero sono molto significativi, con picchi superiori al 90% in diversi luoghi di lavoro del territorio.

“Questo risultato non nasce per caso - dichiara il segretario generale Michele Piffero -. È il frutto di settimane di lavoro intenso: assemblee nei luoghi di lavoro, incontri con i pensionati, confronto con gli studenti. Abbiamo spiegato le ragioni dello sciopero una per una, e le persone hanno risposto. Una piazza così grande e un'adesione così alta dicono una cosa chiara: Novara e il Vco non accettano crisi industriali senza risposte, ospedali senza personale, giovani condannati alla precarietà e pensioni che perdono valore ogni anno. Oggi non si chiude niente, oggi si apre una fase. Il Governo deve ascoltare questa piazza e cambiare la manovra. Noi continueremo la mobilitazione nei luoghi di lavoro e sul territorio”.