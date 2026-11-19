Nuovi passi avanti nel percorso per la tutela e la valorizzazione storica del Piroscafo Milano. Una delegazione del Comitato 10 Febbraio di Verbania è stata ricevuta mercoledì 18 novembre a Palazzo Piemonte, a Torino, per un incontro istituzionale dedicato al futuro del relitto e al riconoscimento del suo valore culturale. A rappresentare il comitato erano il presidente della sezione di Verbania Fabio Volpe, il vicepresidente Francesco Sirtori e il rappresentante per la provincia del Verbano Cusio Ossola Mattia Corbetta.

La delegazione ha incontrato Josè Urso, capo dell'Ufficio di Gabinetto del presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, e Debora Viola, responsabile del settore Valorizzazione del Patrimonio Culturale, Musei e Siti Unesco. Al centro del confronto due obiettivi principali. Il primo riguarda l'inserimento ufficiale del Piroscafo Milano sulle carte nautiche del Lago Maggiore, attraverso l'apposita simbologia che identifica la presenza di un relitto. Una misura che, nelle intenzioni del comitato, permetterebbe di garantirne una corretta segnalazione e contribuire alla sua tutela.

Il secondo obiettivo è proseguire il percorso di valorizzazione del piroscafo come patrimonio culturale italiano, attraverso un'interlocuzione con il Ministero della Cultura. Secondo quanto riferito dal Comitato 10 Febbraio, i rappresentanti regionali hanno manifestato disponibilità a collaborare su entrambi i fronti. L'incontro si è concluso con l'impegno reciproco a monitorare gli sviluppi e ad aggiornarsi a breve per definire i successivi passaggi operativi.

Durante il confronto è stata inoltre sottolineata l'importanza del lavoro di ricerca storica condotto dal comitato. In particolare, la documentazione raccolta negli Stati Uniti e successivamente presentata alla cittadinanza avrebbe consentito, secondo l'associazione, di ricostruire con maggiore precisione le vicende legate alle sorti del Piroscafo Milano. L'obiettivo del Comitato 10 Febbraio è ora trasformare il lavoro di ricerca e sensibilizzazione in iniziative concrete di tutela, mantenendo aperto il dialogo con la Regione Piemonte e con le istituzioni competenti per la valorizzazione del patrimonio storico.