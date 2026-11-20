La manovra economica per il 2027 riporta al centro del dibattito politico il tema delle pensioni. Dal possibile pensionamento anticipato a 64 anni agli aumenti degli assegni per compensare l'inflazione, fino alle pensioni minime e agli incentivi per chi sceglie di continuare a lavorare, sono numerosi gli interventi contenuti nel disegno di legge di bilancio o proposti attraverso gli emendamenti.

Il testo approvato dal Consiglio dei ministri il 28 ottobre è ora all'esame della Camera, dove sono state presentate circa 6.600 proposte di modifica. Molte riguardano proprio il sistema previdenziale, ma le risorse disponibili sono limitate e non tutte le misure discusse potranno necessariamente trovare spazio nella versione definitiva della legge.

Uno dei temi principali riguarda la rivalutazione delle pensioni in base all'inflazione. Il disegno di legge prevede il riconoscimento della rivalutazione piena per gli assegni fino a quattro volte il trattamento minimo, pari a 2.447,40 euro lordi. Per gli importi superiori la percentuale si riduce progressivamente, fino al 32% per le pensioni che superano dieci volte il minimo.

Tra gli emendamenti presentati figura la possibilità di estendere la rivalutazione piena agli assegni fino a cinque volte il minimo, circa 3mila euro lordi, oppure fino a sei volte il minimo. Si tratta tuttavia di ipotesi ancora da valutare, soprattutto alla luce delle coperture economiche necessarie.

Particolarmente attesa è anche la proposta di pensionamento anticipato a 64 anni. L'articolo 52 della manovra istituisce un fondo da 850 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, destinato a sostenere nuove forme di uscita dal mercato del lavoro.

La norma, però, non stabilisce ancora i requisiti per accedere alla misura: età, anni di contributi e modalità di calcolo dell'assegno dovranno essere definiti attraverso un successivo provvedimento legislativo. Non si può quindi parlare, al momento, di una nuova possibilità di pensionamento già approvata.

La Lega continua a sostenere l'introduzione della cosiddetta Quota 64 a partire dal 2027, con l'obiettivo di consentire ad alcuni lavoratori di lasciare il lavoro tre anni prima rispetto ai 67 anni previsti per la pensione di vecchiaia. All'interno della maggioranza, tuttavia, si discute anche della possibilità di destinare una parte delle risorse del fondo alla rivalutazione delle pensioni o alla sanità.

Resta aperta anche la questione delle pensioni minime. Nel testo attuale della manovra non è previsto un aumento specifico, ma Forza Italia ha avanzato la richiesta di intervenire sugli importi più bassi. Anche in questo caso, l'eventuale modifica dipenderà dalle risorse che sarà possibile individuare durante l'esame parlamentare. Tra le misure già contenute nel disegno di legge figura invece la proroga dell'Ape sociale fino al 31 dicembre 2027. Lo strumento, destinato a determinate categorie di lavoratori in condizioni di difficoltà, continuerebbe a consentire un accompagnamento economico verso la pensione di vecchiaia. È previsto però un piccolo aumento dell'età minima di accesso, che passerebbe da 63 anni e cinque mesi a 63 anni e sei mesi.

Un'altra proposta riguarda il personale delle forze armate, delle forze di polizia e dei Vigili del fuoco. Un emendamento prevede l'applicazione, per la quota contributiva della pensione, di coefficienti di trasformazione più favorevoli rispetto all'età effettiva del lavoratore. Il beneficio aumenterebbe gradualmente negli anni, fino a considerare un'età superiore di quattro anni a partire dal 2032. Anche questa misura, tuttavia, è ancora in fase di discussione. La manovra prevede inoltre la proroga per il 2027 dell'incentivo rivolto ai lavoratori dipendenti che, pur avendo maturato i requisiti per la pensione anticipata ordinaria, decidono di rimanere in servizio.

Il meccanismo, conosciuto come bonus Maroni o bonus Giorgetti, permette di ricevere direttamente in busta paga la quota di contributi previdenziali normalmente a carico del lavoratore, pari al 9,19% della retribuzione imponibile nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Le somme così riconosciute non concorrono alla formazione del reddito imponibile, ma la rinuncia all'accredito contributivo può incidere sulla futura pensione.

Il quadro definitivo delle novità previdenziali sarà dunque più chiaro soltanto al termine dell'iter parlamentare della legge di bilancio. Fino ad allora, resta fondamentale distinguere le disposizioni presenti nel testo della manovra dalle modifiche ancora oggetto di trattativa politica.