L’amministrazione di Atc Piemonte Nord replica alla presa di posizione dei sindacati Cgil e Uil, che nella giornata di ieri - giovedì 19 novembre - hanno proclamato lo stato di agitazione del personale. Al centro delle polemiche il mancato riscontro alle richieste avanzate nell'ambito delle trattative sulle condizioni di lavoro dei dipendenti e sulle relazioni sindacali. Di seguito la risposta dell’agenzia.

“Prendiamo atto di quanto dichiarato da Cgil e Uil rilevando, però, che si sono fatte portavoce di un esiguo numero di dipendenti – 9 su 65 – e che la Cgil, peraltro, non era legittimata a prendere posizione né sedersi al tavolo sull’argomento in questione in quanto non firmataria, all’epoca, del contratto nazionale. Chi ha siglato l’accordo, ovvero la Cisl, rappresenta, invece, direttamente o indirettamente, l’interesse e la volontà della maggioranza, ed è grazie a quel comportamento coscienzioso che ci sarà permesso assegnare le progressioni orizzontali entro l’anno, senza penalizzare alcuno, così come gli altri istituti contrattuali.

Ad ogni buon conto, va rimarcato che il regolamento contestato dalla Cgil è identico nei contenuti a quello sottoscritto dalle sigle sindacali, Cgil compresa, nel 2023. Una polemica, dunque, sterile e pretestuosa. Va rimarcato anche, nel rispetto della maggioranza dei dipendenti che comunque lavorano con spirito positivo e propositivo e che approfittiamo dell’occasione per ringraziare, che l’amministrazione ha fatto tutto quanto il possibile e nelle sue facoltà a tutela delle posizioni di tutti. Altresì, ha applicato correttamente – in questa e in ogni altra occasione, nel passato e nel presente – tutte le normative di legge. La parte datoriale, poi, si è mossa nell’ambito delle sue competenze e nel rispetto delle complessive norme e dei regolamenti giuslavoristici della contrattazione decentrata. Come già ribadito l’amministrazione rimane, comunque, a disposizione per qualsiasi confronto, purché sia esso costruttivo”.