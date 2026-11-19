Stato di agitazione del personale di Atc Piemonte Nord. A proclamarlo, giovedì 19 novembre, sono state le organizzazioni sindacali Fp Cgil e Uil Fp, che denunciano il mancato riscontro alle richieste avanzate nell'ambito delle trattative sulle condizioni di lavoro dei dipendenti e sulle relazioni sindacali. Al centro della vertenza ci sono le progressioni economiche, la conciliazione tra vita privata e lavoro e altri aspetti legati all'organizzazione del personale. Secondo i sindacati, nonostante le dichiarazioni pubbliche di disponibilità al confronto da parte dell'amministrazione, non sarebbero arrivate risposte concrete alle comunicazioni inviate.

"L'Amministrazione dichiara sulla stampa di essere disponibile a un confronto costruttivo. Alle nostre tre comunicazioni, contenenti osservazioni puntuali, proposte e richieste di proseguire la trattativa, non è però seguito alcun riscontro, né scritto né verbale, né una convocazione per riprendere il negoziato", affermano Fp Cgil e Uil Fp.

Le organizzazioni sindacali contestano inoltre le modalità con cui l'ente avrebbe portato avanti l'accordo, sostenendo che vi sia stata l'adesione di una sola sigla sindacale e di un solo componente della rappresentanza sindacale unitaria, senza il consenso della maggioranza della rappresentanza. Tra le questioni rimaste senza risposta, secondo i sindacati, figurerebbe anche quella del lavoro agile.

"Le nostre proposte riguardavano progressioni economiche, conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e altri aspetti delle condizioni del personale", spiegano le due sigle. "Chiediamo di discutere criteri e modalità, per garantire maggiore equità e condizioni migliorative della qualità del lavoro dei dipendenti e di conseguenza dei servizi erogati". Fp Cgil e Uil Fp respingono inoltre l'idea che le richieste avanzate possano rappresentare un ostacolo alla trattativa, ribadendo la necessità di affrontare nel merito le questioni sollevate. La mancanza di risposte e le modalità con cui sarebbe stato condotto il confronto hanno quindi portato alla proclamazione dello stato di agitazione e alla richiesta di attivazione delle procedure di raffreddamento e conciliazione. "Il confronto richiede ascolto, risposte e ricerca di soluzioni condivise", sottolineano le organizzazioni sindacali, che chiedono di ripristinare relazioni fondate sul dialogo e sul rispetto reciproco.