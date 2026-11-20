Festa a Formazza per lo storico e scrittore Enrico Rizzi. Nel corso di una partecipata serata le varie colonie Walser hanno voluto ringraziarlo per i suoi 50 anni di studi, ricerche e pubblicazioni. Un legame che va avanti da oltre mezzo secolo, partendo da quando nacque la rivista Lo Strona (era il 1976) sino ai grandi atlanti alpini. ‘’La sua penna ha saputo raccontare la fatica, la bellezza e l’orgoglio del popolo Walser, come nessun altro’’ si legge nella pergamena consegnatagli.

‘’Per questi 50 anni spesi a custodire le nostre radici e per l’amicizia sincera che ci lega oltre al tempo e allo studio, i tuoi amici Walser ti ringraziano di cuore’’ si legge.

Una serata dunque ricca di contenuti e di storia che lega l’impegni di Rizzi e l’attaccamento che le comunità Walser hanno per chi ha raccontato la loro storia e le loro tradizioni.