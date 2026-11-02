Formazza in festa per i 100 anni di Berta Ferrera FOTO

Formazza in festa per i 100 anni di Berta Ferrera. Una festa non solo familiare ma dell’intera comunità formazzina quella che si è tenuta a La Baita a Ponte.

Un compleanno al quale non sono voluti mancare anche diversi formazzini e il Corpo Musicale di Formazza che ha fatto una sorpresa alla festeggiata.

Cent’anni ben portati quelli di Berta che è la mamma di Paolo, marito della sindaca formazzina Bruna Papa e che oggi gestiscono La Baita, locale che si affaccia sulla piazza del paese. E mamma di Giorgio Rezzonico, che gestisce ''Le Alpi'', nella piana poco oltre la casacata del Toce.

Una formazzina doc, Berta, figlia di quel Benigno Ferrera, per una decina di stagioni il più grande fondista italiano, con al suo attivo diverse gare di fondo a livello nazionale e internazionale. Capitano di quella formazione che alloea era il fiore all'occhiello del fondo italiano.

Persone conosciutissime in valle anche i fratelli e le sorelle della centenaria: Maria, Antonio, Leo, Benito e Corrado. Tre di loro già deceduti.

Corrado, oggi novantenne, è stato sciatore e maestro di sci mentre l’altro fratello Antonio, detto Tonino, era maestro elementare e nota figura di collezionista di tradizioni.

Una bella storia, quella di due famiglie, i Ferrera e i Rezzonico, che hanno contribuito alla storia della Formazza.