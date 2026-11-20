Passa per i tavoli tecnici del 2027: il progetto Simplon 2050 continua a tessere la trama che unisce territori italiani e svizzeri lungo il collegamento strategico del Sempione. L’obiettivo è migliorare i collegamenti lungo il corridoio del Sempione e rafforzare la cooperazione transfrontaliera.

Il 10 novembre, a Briga, si è riunito per la seconda volta il Comitato di Pilotaggio. Nelle belle sale del Castello barocco Stokalper, i partner hanno fatto il punto su ciò che si sta costruendo: gli studi in corso, i contatti con gli attori del settore e l’organizzazione dei tavoli tecnici di lavoro.

È proprio dai tavoli che prenderà forma la fase più partecipata del progetto. Nel 2027 saranno quattro, dedicati a ferrovia, strada, mobilità e ipotesi di finanziamento degli interventi, creando l’occasione per un confronto a viso aperto tra istituzioni, tecnici, operatori e altri soggetti interessati. Lo scopo è mettere a fuoco le criticità del corridoio e far emergere priorità condivise. A curarne l’organizzazione sarà il GAL Laghi e Monti del VCO, con il coordinamento istituzionale e il contributo tecnico-scientifico dei partner.

Nel frattempo il lavoro non si ferma. Proseguono la preparazione e la raccolta dei dati necessari a definire le priorità, e prendono corpo i due studi affidati da Regione Piemonte e Provincia del Verbano-Cusio-Ossola: due percorsi distinti, pensati per incontrarsi in un risultato comune e offrire solide basi alle analisi tecniche e agli studi di fattibilità. Dati e documentazione già raccolti saranno messi a disposizione dei professionisti, arricchiti dal confronto con gli stakeholder italiani e svizzeri.

La discussione ha toccato anche i servizi ferroviari per i passeggeri, i collegamenti tra le reti, le esigenze degli operatori logistici e le opportunità per le aree produttive. Diverse realtà hanno già manifestato la volontà di contribuire allo sviluppo del progetto: il loro coinvolgimento e i contenuti dei singoli incontri saranno definiti nella fase preparatoria dei tavoli tecnici.

I partner italiani ed elvetici di Simplon 2050 si incontreranno nuovamente il 15 dicembre a Domodossola, per affrontare gli aspetti più tecnici dell’avanzamento delle attività. Sarà anche un’occasione per verificare l’attendibilità delle voci, che circolano da alcune settimane, circa un possibile ingresso nel progetto di Regione Lombardia, in qualità di partner associato.