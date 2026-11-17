Nuove modifiche alla viabilità sulla superstrada del Sempione, in particolare all’altezza di Villadossola. Anas ha infatti programmato dei lavori di sostituzione dei giunti di dilatazione danneggiati sul viadotto Ovesca, in entrambe le direzioni di marcia.

Queste, dunque, le modifiche previste: restringimento della carreggiata destra e sinistra, limite di velocità a 50 km/h e divieto di sorpasso, dal km 116+730 al km 117+693, in direzione A26/Milano; restringimento della carreggiata destra e sinistra, limite di velocità a 50 km/h e divieto di sorpasso dal km 117+522 al km 118+755 in direzione confine di Stato.

Tutte le modifiche saranno in vigore dalle 8.00 del 17 novembre alle 16.00 del 22 dicembre e dalle 8.00 del 12 gennaio alle 16.00 dell’11 febbraio. Il cantiere sarà delimitato ad una sola corsia per volta; resta garantita la continuità del transito veicolare sulla parte della carreggiata non interessata dai lavori.