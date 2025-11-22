 / Basket

Basket | 22 novembre 2025, 15:27

Dr1 amara per le squadre del Vco

Foma rincorre per tutta la gara, Findomo cede nel supplementare contro l’ultima in classifica

Dr1 amara per le squadre del Vco

Un venerdì da dimenticare per le squadre di Dr1. La Autotrasporti Sacchi Foma ha ceduto 92-85 sul parquet di Oleggio, in una gara quasi sempre giocata in rincorsa, simile a quella persa sette giorni prima contro Novara.

"In attacco siamo stati bravi, trovando buone soluzioni e passandoci bene la palla. In difesa invece troppe disattenzioni e poca aggressività. C’è tanto da lavorare per essere competitivi per l’alta classifica -  ha dichiarato coach Zaccardini a fine partita.

Ko anche la Findomo: la Cestistica è stata battuta all’overtime dal fanalino di coda Cavagnolo per 71-62, con i torinesi che non avevano ancora ottenuto una vittoria in stagione.

"Sappiamo le difficoltà del momento, legate a infortuni e allenamenti a scartamento ridotto. C’è da soffrire e da rimboccarsi le maniche, con la speranza di recuperare qualcuno degli assenti! -  ha commentato il capitano non giocatore Petricca.

Daniele Piovera

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore