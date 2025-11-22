Dr1 amara per le squadre del Vco

Un venerdì da dimenticare per le squadre di Dr1. La Autotrasporti Sacchi Foma ha ceduto 92-85 sul parquet di Oleggio, in una gara quasi sempre giocata in rincorsa, simile a quella persa sette giorni prima contro Novara.

"In attacco siamo stati bravi, trovando buone soluzioni e passandoci bene la palla. In difesa invece troppe disattenzioni e poca aggressività. C’è tanto da lavorare per essere competitivi per l’alta classifica - ha dichiarato coach Zaccardini a fine partita.

Ko anche la Findomo: la Cestistica è stata battuta all’overtime dal fanalino di coda Cavagnolo per 71-62, con i torinesi che non avevano ancora ottenuto una vittoria in stagione.

"Sappiamo le difficoltà del momento, legate a infortuni e allenamenti a scartamento ridotto. C’è da soffrire e da rimboccarsi le maniche, con la speranza di recuperare qualcuno degli assenti! - ha commentato il capitano non giocatore Petricca.