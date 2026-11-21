Sono 171 le società di capitali con un fatturato superiore al milione di euro negli otto comuni ossolani presi in esame dall'Atlante delle filiere italiane, elaborato da Clientium sulla base dei dati camerali. Un risultato che rappresenta il 36,1% delle 474 società considerate, una percentuale superiore alla media nazionale del 28,1%.

L'analisi, pubblicata come dato aperto, prende in considerazione le società di capitali attive con un bilancio depositato relativo al 2023 o a un esercizio successivo e ricavi superiori a zero. Tra le 171 imprese che superano il milione di euro, 12 registrano ricavi superiori ai 10 milioni.

La concentrazione maggiore di società sopra il milione di fatturato si registra a Domodossola, con 76 imprese, pari al 30,9% di quelle con un bilancio depositato. Segue Villadossola con 30 aziende, che rappresentano il 40% delle società esaminate nel comune.

Al terzo posto si colloca Piedimulera, con 19 imprese sopra il milione e una percentuale del 50%. Seguono Ornavasso, con 17 società e il 43,6%, e Crevoladossola, con 10 imprese, pari al 35,7%.

Sette aziende sopra il milione si trovano a Vogogna, dove rappresentano il 35% delle società considerate, e altrettante a Premosello Chiovenda, che registra la percentuale più elevata tra gli otto comuni analizzati, pari al 53,8%. Chiude l'elenco Pieve Vergonte, con cinque imprese sopra il milione, corrispondenti al 33,3% delle società con un bilancio depositato.

Tra i comparti che contano il maggior numero di imprese con ricavi superiori al milione di euro emerge la lavorazione del marmo e della pietra, con nove società. Seguono le lavorazioni meccaniche e la produzione di altri articoli in metallo, entrambe con cinque aziende, mentre il settore alberghiero ne conta tre.

Una distribuzione che evidenzia la presenza di attività manifatturiere e produttive accanto al comparto turistico e ricettivo. "Il milione di fatturato è la soglia in cui un'impresa smette di crescere solo con il passaparola e comincia ad avere bisogno di un'attività commerciale organizzata", commenta Arnold Koci, fondatore di Clientium. "Sapere dove hanno sede queste aziende, comune per comune e comparto per comparto, è il primo dato che serve a chi vende ad altre imprese".

L'indagine riguarda esclusivamente le società di capitali con un bilancio depositato e non comprende ditte individuali e società di persone. Il fatturato è quello riportato nel bilancio della singola società ed è attribuito al comune in cui si trova la sede legale, che non coincide necessariamente con il luogo in cui viene svolta tutta l'attività produttiva.