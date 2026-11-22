Dalla vendita diretta all’agriturismo, dalle fattorie sociali alle energie rinnovabili, fino alla cura del verde pubblico: la multifunzionalità vale complessivamente circa 14 miliardi di euro, pari a quasi 1/5 dell’intero valore della produzione agricola nazionale, ma il suo impatto va ben al di là del semplice conto economico. Una rivoluzione silenziosa che nel giro di 25 anni ha cambiato la vita del Paese in molteplici aspetti: didattica, salute, vacanze, consumi, benessere, sostenibilità, e che va ora sostenuta a livello europeo per garantire nuovi servizi e nuove possibilità a cittadini e imprese in un periodo di forti tensioni geopolitiche. E’ il tema al centro dell’evento organizzato da Coldiretti e Fondazione Campagna Amica in occasione del venticinquesimo anniversario della Legge di Orientamento. Due le sfide lanciate dal segretario generale della Coldiretti, Vincenzo Gesmundo, in apertura della mattinata: una misura specifica nella nuova Politica agricola comune per sostenere le imprese multifunzionali, soprattutto nelle aree interne e montane, e il rafforzamento della rete dei mercati contadini come strumenti di coesione sociale, capaci di garantire servizi, relazioni e opportunità alle comunità.

Per l’occasione è stata allestita una grande mostra della multifunzionalità, mentre i cuochi contadini preparano piatti con l’utilizzo dei prodotti dei Sigilli di Campagna Amica, le specialità della biodiversità salvate dall’estinzione e riportate sulle tavole grazie all’impegno degli agricoltori italiani.

Il 18 maggio 2001, fortemente sostenuta e ispirata dalla Coldiretti e portata avanti dall’allora ministro dell’Agricoltura Alfonso Pecoraro Scanio, veniva approvata la Legge di Orientamento che ha cambiato il volto dell’agricoltura tricolore, allargando i confini dell’attività agricola alla multifunzionalità e portando l’Italia a diventare un modello di innovazione anche a livello europeo dove vanta oggi la leadership.

“Oggi non celebriamo un traguardo, ma fissiamo una nuova linea di partenza per fare della multifunzionalità e della vendita diretta due pilastri del modello economico e sociale del Paese – spiegano il presidente di Coldiretti Novara-Vco Fabio Tofi e il direttore Domenico Pautasso – Venticinque anni fa abbiamo compiuto una rivoluzione culturale, economica e sociale, restituendo dignità e centralità all'agricoltore, non più semplice produttore di materia prima ma protagonista di un modello agricolo che significa anche tutela del territorio, biodiversità, energia pulita, agriturismo, inclusione sociale e benessere collettivo. Nella prossima riforma della Pac vogliamo una misura che sostenga le aziende che fanno davvero multifunzionalità, soprattutto nelle aree interne e montane. Una richiesta che punta a riconoscere il valore economico e sociale delle attività agricole e a semplificare gli adempimenti per le imprese. Il secondo obiettivo – proseguono - è rafforzare il ruolo dei mercati contadini, nati grazie alle opportunità aperte dalla Legge di Orientamento e diventati, attraverso Campagna Amica, un modello capace di coniugare tutela del reddito agricolo, qualità alimentare e coesione sociale. I mercati di Campagna Amica, infatti, non sono una semplice operazione commerciale, ma sono coesione sociale allo stato puro. In questa prospettiva si inserisce il progetto Campagna Amica per la Salute, l'iniziativa promossa da Coldiretti insieme a Campagna Amica e Fondazione Aletheia per rafforzare il legame tra alimentazione, prevenzione e salute”.