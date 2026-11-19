Dopo il progetto "Gol" (sostenuto e terminato con il Pnrr), le politiche attive per il Piemonte passano alla fase successiva. Una scelta in continuità, anche se si deve imparare a camminare sostenendosi sulle proprie gambe. Sotto i riflettori, i Centri per l'impiego e gli operatori privati accreditati.

In Piemonte sono circa 190mila ogni anno i percettori di Naspi che per legge si rivolgono ai Centri per l'impiego. Gli inattivi sono invece 600mila circa. Tra i profili più ricercati, invece, manifattura artigiana e professioni di cura della persona come Oss e simili.

Dopo il Pnrr

"Ci sono difficoltà dove gli strumenti erano finanziati in maniera non ricorrente, proprio come nel caso del Piano di resilienza - sottolinea Maurizio Marrone, vicepresidente della Regione Piemonte-. Ma in questo caso abbiamo 66,5 milioni all'anno per tre anni, di cui oltre 151 già approvati e stanziati nel biennio grazie a risorse Ue, più una tranche di 18 milioni che potrà arrivare per il 2029 ed eventuali 30 a integrazione".

Cinque percorsi

Cinque i percorsi individuati: dal reinserimento lavorativo all'aggiornamento e riqualificazione delle competenze, passando per il ricollocamento collettivo (delle crisi aziendali) fino all'inclusione insieme ai servizi socio assistenziali del territorio. "Si cambia paradigma con un modello che garantisce continuità grazie ai fondi Europei", aggiunge Marrone.

Formazione e merito

"Anche per la formazione - aggiunge l'assessora regionale Daniela Cameroni - cambia il paradigma, ma non l'obiettivo: quello di aiutare le persone a ricollocarsi. Mettiamo al centro i risultati, partendo dalla competenza delle persone: chi è già pronto va inserito subito nel mondo del lavoro. Ma ci va attenzione anche ai più fragili, sia dal punto di vista fisico che psicologico. Il tutto con meno burocrazia e più merito".

Niente bandi, ma "pagelle"

Niente bandi, insomma. Ma assegnazioni a seconda dei risultati ottenuti e le attività svolte. Dal 2028 entreranno nella valutazione anche gli esiti occupazionali, tenendo conto delle condizioni di partenza delle persone accompagnate. Un parametro introdotto per premiare il merito e per una gestione più oculata dei contributi.

Percorsi e scelte

Cambia anche il rapporto tra formazione e lavoro: saranno infatti i Centri per l'impiego a individuare, attraverso la profilazione, il percorso più adeguato che potrà spaziare dal reinserimento lavorativo immediato all'aggiornamento delle competenze, dalla riqualificazione professionale agli interventi per le persone più fragili, fino alla ricollocazione dei lavoratori coinvolti nelle crisi aziendali. Un modo anche per "attivare" gli inattivi e stimolare così il sistema.

Signori, si cambia

Il nuovo modello rafforza e mette al centro la libertà di scelta dei cittadini, che potranno individuare l'operatore a cui affidarsi e consultare una vetrina pubblica dell'offerta formativa. Previsto anche un meccanismo di tutela: se entro un mese dalla scelta non sarà stato avviato il percorso, il Centro per l'impiego potrà intervenire per individuare una soluzione alternativa.