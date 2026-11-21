“L’orgoglio del saper fare: eccellenza globale e identità territoriale del Verbano Cusio Ossola” è stato il tema dell’assemblea dell’Unione Industriale del Vco che si è svolta venerdì 20 novembre al Grand Hotel Dino di Baveno. È intervenuto in video collegamento anche il Ministro del Mimit Adolfo Urso, che ha illustrato le ultime iniziative del Governo per l’imprenditoria. I lavori si sono incentrati sull’identità delle imprese e dell’industria del Vco, capace di portare l’identità del territorio nel mondo.

“Le aziende locali – ha detto il presidente Fausto Milanesi nella sua relazione introduttiva - hanno saputo reinventarsi, investendo in macchinari tecnologicamente avanzati e in ricerca e sviluppo, per rimanere competitive in un panorama sempre più globalizzato. Attualmente il settore manifatturiero nel Vco vale circa il 20% del Pil totale provinciale. Accanto all’industria, c’è un settore edile in continua evoluzione, che contribuisce al 7% del Pil provinciale. Sono circa 19mila i lavoratori impiegati tra settore industriale ed edile. Accanto all’industria, possiamo vantare un settore turistico in crescita, trainato dagli investimenti di imprenditori locali e dalla qualità delle strutture ricettive, come quella in cui ci troviamo questa sera”.

Milanesi ha ricordato le diverse difficoltà del 2026, dalla guerra in Iran, e dalle conseguenti chiusure dello stretto di Hormuz, con l’aumento dei prezzi di benzina, gas e elettricità: “Le nostre imprese, grazie alla struttura dinamica, sono riuscite ad affrontare questi cambiamenti e a incrementare produzione ed export. La produzione industriale nel secondo trimestre 2026 ha segnato un’importante crescita del 5,7% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente: il risultato è superiore alla media regionale (+2,8%) e colloca il territorio al vertice della graduatoria piemontese. Anche l’export ha segnato numeri che testimoniano la vitalità delle nostre aziende: il dato dei primi 6 mesi del 2026 è in superiore del 10,4% rispetto all’analogo periodo del 2025, ed è inoltre il miglior risultato degli ultimi 4 anni. A tal proposito segnaliamo come sia stata positiva l’azione di Confindustria per sbloccare l’accordo sul Mercosur, e riteniamo molto importante anche le trattative per il nuovo partenariato economico tra Ue e India. Questi accordi favoriranno l’export anche delle nostre imprese verso questi paesi in forte crescita economica”.

Le aziende della provincia stanno mostrando una forte capacità di resilienza, ha proseguito Milanesi, in un periodo in cui i mutamenti geoeconomici hanno generato incertezza e aumento dei costi: “In un recente sondaggio condotto tra le nostre aziende associate, oltre la metà dei rispondenti ha dichiarato che l’instabilità geopolitica è stata la maggiore fonte di preoccupazione per la competitività dell’impresa”.

Il tema principale su cui si sono incentrate le aziende del Vco sono stati l’innovazione, con lo sviluppo tecnologico e digitale. Ha ricordato Milanesi: “Questo non ci stupisce, perché l’innovazione è sempre stata una caratteristica delle nostre imprese, basti ricordare l’invenzione della Moka, avvenuta proprio in questa provincia. Attualmente il Vco possiede aziende e distretti capaci di progettare e produrre prodotti Made in Italy con caratteristiche uniche”.

Per valorizzare le eccellenze presenti nella provincia, l’Unione Industriale Vco, in occasione della Giornata Nazionale del Made in Italy, quest’anno ha rilasciato il proprio Manifesto che racconta i settori di punta del territorio e i tre pilastri fondamentali sui cui si fondano le aziende della provincia: capitale umano, innovazione tecnologica e sostenibilità. Questo nei settori del casalingo, chimica, materie plastiche, aziende metallurgiche, carpenteria metallica, edile, estrattivo, rubinetteria, minuteria metallica, tessile, e aziende di servizi.

“Il nostro compito – ha aggiunto Milanesi - deve essere anche quello di far conoscere queste eccellenze ai giovani e alla comunità, in quanto riteniamo che il capitale umano sia la nostra risorsa più preziosa: senza competenze e senza un ricambio generazionale adeguato, non c'è crescita possibile. Saper mantenere il personale e attrarre nuove risorse: sono due delle sfide principali che le imprese si trovano ad affrontare sul nostro territorio. Gli imprenditori sono consapevoli che le nuove generazioni guardano verso modelli di impresa che hanno un impatto sociale positivo sul territorio: sono state adottate una serie di politiche e iniziative per rispondere a queste richieste e sollecitazioni”. Il presidente ha affrontato anche il tema delle risorse umane, ricordando il rapporto attivo tra impresa e scuola per formare giovani che potranno poi trovare sbocchi professionali nelle imprese della provincia.

Sono intervenuti ai lavori anche Giovanni Foresti, responsabile Regional Research di Intesa San Paolo (main sponsor dell’evento), che ha parlato della situazione delle imprese nello scenario internazionale, l’amministratore delegato di Lagostina Spa Cristina Santucci, che ha raccontato come un brand storico e fortemente legato al territorio stia portando avanti la propria storia, proiettandosi nel futuro. Michele Alessi, presidente della Fondazione Buon Lavoro, ha illustrato il progetto della Buona Impresa, invitando le aziende a sottoscrivere il Manifesto. Infine, Antonio Zacchera, vicepresidente vicario di Confindustria Alberghi e Ceo di Zacchera Hotels ha spiegato in che senso il turismo possa essere inteso come un’industria e quali sono le richieste degli operatori alla politica.