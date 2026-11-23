Il Comune di Piedimulera organizza un incontro pubblico dedicato alla Comunità energetica rinnovabile CER Kilometrozero, un'iniziativa che punta a promuovere la produzione e la condivisione di energia da fonti rinnovabili sul territorio.

L'appuntamento è in programma giovedì 26 novembre alle 20.30, nella sala del consiglio comunale, dove saranno illustrate le caratteristiche del progetto e le opportunità offerte ai cittadini e alle attività economiche.

Durante la serata verrà presentato il funzionamento della Comunità energetica, con particolare attenzione agli impianti fotovoltaici comunali e alle possibilità di condividere l'energia prodotta localmente. Saranno inoltre approfonditi i benefici economici per famiglie, imprese e attività commerciali, insieme alle modalità previste per aderire all'iniziativa.

Le Comunità energetiche rinnovabili rappresentano un modello di produzione e condivisione dell'energia che consente a cittadini, enti e imprese di partecipare a un sistema orientato alla sostenibilità ambientale e alla valorizzazione delle risorse del territorio.

L'incontro di Piedimulera sarà dunque un'occasione per conoscere più da vicino il progetto CER Kilometrozero, comprenderne il funzionamento e valutare le opportunità di partecipazione, con l'obiettivo di favorire una maggiore diffusione delle energie rinnovabili e una condivisione dei benefici all'interno della comunità locale.