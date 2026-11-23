Il settore manifatturiero rappresenta circa il 20% del Pil del Verbano Cusio Ossola, mentre l'edilizia contribuisce per un ulteriore 7%. Complessivamente, i due comparti danno lavoro a circa 19mila persone. Sono alcuni dei dati illustrati dal presidente di Unione Industriale Vco, Fausto Milanesi, durante l'assemblea pubblica dell'associazione, che si è svolta venerdì 20 novembre al Grand Hotel Dino di Baveno.

L'appuntamento, intitolato "L'orgoglio del saper fare: eccellenza globale e identità territoriale del Verbano Cusio Ossola", ha riunito oltre 150 partecipanti tra imprenditori, rappresentanti delle istituzioni ed esponenti del mondo economico e industriale. Nel suo intervento introduttivo, Milanesi ha tracciato un quadro del sistema produttivo provinciale, evidenziando risultati positivi per produzione ed esportazioni, pur in un contesto internazionale segnato da instabilità geopolitica e aumento dei costi energetici.

"Le aziende locali hanno saputo reinventarsi, investendo in macchinari tecnologicamente avanzati e in ricerca e sviluppo, per rimanere competitive in un panorama sempre più globalizzato", ha affermato il presidente. Accanto alla manifattura e all'edilizia, Milanesi ha richiamato anche il ruolo del turismo, un settore che, secondo l'associazione, continua a crescere grazie agli investimenti degli operatori locali e alla qualità delle strutture ricettive.

Particolare attenzione è stata dedicata alle conseguenze delle tensioni internazionali, con riferimento anche alla guerra in Iran, alle chiusure dello stretto di Hormuz e ai rincari di carburanti, gas ed elettricità. Nonostante queste difficoltà, il presidente ha sottolineato la capacità delle imprese del territorio di adattarsi ai cambiamenti, puntando su innovazione, digitalizzazione, capitale umano e sostenibilità.

"Le aziende della provincia stanno mostrando una forte resilienza", ha osservato Milanesi, indicando nello sviluppo tecnologico e nella valorizzazione delle competenze alcuni degli elementi fondamentali per la competitività del sistema produttivo locale. All'assemblea è intervenuto in videocollegamento anche il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, che ha illustrato le iniziative del Governo rivolte al mondo imprenditoriale.

Il confronto è proseguito con Giovanni Foresti, responsabile Regional Research di Intesa Sanpaolo, che ha analizzato la situazione delle imprese nello scenario internazionale dal punto di vista del credito. Cristina Santucci, amministratrice delegata di Lagostina, ha ripercorso la storia dell'azienda, soffermandosi sul rapporto tra le sue radici territoriali e le prospettive di sviluppo futuro. Michele Alessi, presidente della Fondazione Buon Lavoro, ha invece presentato il progetto della Buona Impresa, invitando le aziende ad aderire al manifesto promosso dalla fondazione.

A concludere gli interventi è stato Antonio Zacchera, vicepresidente vicario di Confindustria Alberghi e amministratore delegato di Zacchera Hotels, che ha approfondito il ruolo del turismo nel sistema industriale e le richieste degli operatori del settore alla politica. Al termine dell'assemblea è intervenuto anche Giovanni Faraone, direttore Area Imprese Piemonte Nord e Valle d'Aosta della Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo, principale sponsor dell'evento.

"Le imprese del Piemonte continuano a dimostrare solidità, capacità di innovare e una forte vocazione internazionale, elementi che consentono al territorio di affrontare con determinazione le sfide del contesto economico", ha dichiarato Faraone. Il rappresentante dell'istituto bancario ha inoltre richiamato gli strumenti di sostegno agli investimenti, alla crescita dimensionale e all'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese, anche attraverso la collaborazione con Confindustria, Sace, Simest e Ice. L'assemblea si è conclusa con un momento di confronto tra i partecipanti, dedicato alle prospettive del sistema economico provinciale e alle sfide che attendono le imprese del Verbano Cusio Ossola.