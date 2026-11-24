È stata riaperta al traffico la statale 549 di Macugnaga. La strada era rimasta chiusa in seguito ad un incidente avvenuto intorno alle 12.00 di oggi, martedì 24 novembre, nel territorio comunale di Calasca Castiglione: un tir ha urtato contro le barriere laterali in seguito ad uno sbandamento, posizionandosi di traverso e bloccando così la circolazione in entrambi i sensi.

Sul posto sono intervenuti il personale Anas, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine per gestire la viabilità e consentire la rimozione del mezzo. Attivata anche la squadra locale Aib e Protezione civile a supporto degli operatori.