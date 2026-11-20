Nel 2025, circa 119.000 mezzi pesanti hanno attraversato il passo del Sempione, tra Ossola e Vallese. In pratica è circa l'11% in più rispetto al 2024.

Mentre il numero di trasporti di merci pericolose è rimasto stabile, con circa 9.900 transiti, pari all'8% del traffico pesante. Lo dice il rapporto presentato al Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni. Dopo tre anni viene anche tracciato un bilancio positivo sulla sicurezza del trasporto di merci pericolose attraverso il passo del Sempione. I controlli sono stati avviati a inizio 2023 dalla Confederazione, dal Canton Vallese e dai rappresentanti dell'economia

I conteggi fatti dicono che la quota del traffico di transito ha permesso di analizzare precisamente i transiti che hanno accertato ‘’che circa il 60% dei trasporti di merci pericolose si limita ad attraversare il Vallese. Solo il 10-15% proviene dalla grande industria vallesana. Alcune sostanze considerate molto pericolose per l'ambiente circolano in quantità nettamente inferiori a quelle considerate finora’’. Da qui la decisione del Vallese di non porre un divieto generale di questi trasporti attraverso il Sempione.