La Polizia cantonale e le polizie comunali ticinesi hanno reso noto il calendario dei controlli della velocità in programma dal 23 al 29 novembre 2026, nell'ambito delle attività di prevenzione e sicurezza stradale.

Le autorità ricordano che l'eccesso di velocità rappresenta una delle principali cause di incidenti stradali, con conseguenze che possono essere anche gravi o mortali. Da qui il rinnovato invito agli automobilisti a rispettare i limiti previsti e a mantenere comportamenti prudenti alla guida, per tutelare la propria incolumità e quella degli altri utenti della strada.

Durante la settimana 48 saranno effettuati controlli mobili e semi-stazionari in diverse località del Canton Ticino. Di seguito l'elenco completo, suddiviso per distretto, come riportato nel comunicato ufficiale del 20 novembre 2026.

20.11.2026_cstampa_Radar_2026.docx

Controlli della velocità mobili

Distretto di Bellinzona

Polizia cantonale: Lumino.

Polizie comunali: Bellinzona, Castione, Claro, Cadenazzo.

Distretto di Locarno

Polizia cantonale: Magadino.

Polizie comunali: Riazzino, Gerra Gambarogno, Tenero, Losone, Gordola, Locarno.

Distretto di Lugano

Polizie comunali: Biogno, Canobbio, Caslano, Ponte Tresa, Brusino Arsizio, Tesserete, Comano, Vaglio, Cadempino, Bedano, Mezzovico, Lugano, Viganello, Gandria.

Distretto di Mendrisio

Polizie comunali: Pedrinate, Morbio Inferiore, Balerna, Novazzano, Seseglio.

Controlli della velocità semi-stazionari

Bellinzona, Brissago, Viganello, Vacallo.

Possibili anche controlli non annunciati

Dall'elenco diffuso dalle autorità sono esclusi i rilevamenti effettuati con le vetture civetta e con le pistole laser, strumenti destinati al contrasto delle infrazioni gravi alla Legge federale sulla circolazione stradale.

La comunicazione preventiva non riguarda inoltre i controlli sulla rete autostradale, in seguito al parere negativo espresso dall'Ufficio federale delle strade (USTRA).

La Polizia cantonale mantiene comunque la facoltà di effettuare, in via straordinaria, controlli della velocità non annunciati, con l'obiettivo di contrastare le violazioni più gravi e garantire la sicurezza degli utenti della strada.

Le autorità precisano infine che i controlli programmati potrebbero non essere effettuati per esigenze di servizio o problemi tecnici.