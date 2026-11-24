Disagi alla viabilità in Valle Anzasca nella giornata di oggi, martedì 24 novembre. Intorno alle 12 un tir si è messo di traverso lungo la strada statale 549 "di Macugnaga", nel territorio comunale di Calasca Castiglione, causando il blocco della circolazione in entrambi i sensi di marcia.

Come confermato da Anas, il mezzo pesante, per cause ancora in corso di accertamento, ha urtato le barriere laterali della strada in seguito a uno sbandamento autonomo. Il tratto interessato dalla chiusura si trova al chilometro 5,200, prima dell'abitato di Castiglione.

Sul posto sono intervenuti il personale Anas, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine per gestire la viabilità e consentire la rimozione del mezzo. Attivata anche la squadra locale Aib e Protezione civile a supporto degli operatori.