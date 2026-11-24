Tre criticità che, intrecciandosi tra loro, rischiano di compromettere i collegamenti ferroviari tra Italia e Svizzera, con pesanti ripercussioni sui lavoratori frontalieri, sul commercio e sul turismo. A lanciare l’allarme sul futuro della linea del Sempione è il senatore Enrico Borghi, che chiede un intervento urgente del Governo, della Regione Piemonte, dell’Agenzia per la Mobilità Piemontese e di Rete Ferroviaria Italiana.

“La linea ferroviaria del Sempione è interessata da tre grandi questioni, che intrecciate tra loro rischiano di gettare la Val d’Ossola in ginocchio e la stessa economia dell’Alto Piemonte”, afferma il parlamentare.

Le possibili chiusure del 2028 e del 2029

La prima preoccupazione riguarda gli interventi infrastrutturali programmati lungo la linea internazionale. Secondo quanto riferito dai parlamentari elvetici durante un incontro alla Camera dei Deputati lo scorso 6 ottobre, RFI avrebbe in programma una chiusura di sei mesi nel 2028 per il risanamento del ponte Boldrini, tra Varzo e Trasquera, a cui seguirebbero altri sei mesi di interruzione nel 2029 per i lavori di adeguamento della linea.

“Una chiusura totale della linea sarebbe un colpo drammatico all’economia dell’Ossola, che vive grazie alle relazioni con la Svizzera”, sottolinea Borghi, ricordando le difficoltà a cui andrebbero incontro i circa 2.000 frontalieri che quotidianamente raggiungono il Canton Vallese, oltre alle conseguenze per le attività commerciali di Domodossola e per il comparto turistico dell’intero Alto Piemonte. Il senatore chiede di valutare soluzioni alternative alla completa interruzione del servizio, prendendo esempio dalle modalità operative adottate oltreconfine. “In questi casi in Svizzera si obbliga chi fa i lavori a mantenere aperto un binario, e a lavorare a binari alternati per non chiudere la linea. Perché queste cose si fanno sulle ferrovie elvetiche e non su quelle italiane?”.

Il nodo dei treni Bls e il mancato accordo con il Piemonte

La seconda questione riguarda l’adeguamento dei convogli della compagnia svizzera Bls, che gestisce il collegamento Berna-Domodossola, alle nuove normative italiane antincendio. La sostituzione dei mezzi comporterebbe costi aggiuntivi, per i quali le autorità elvetiche hanno chiesto una compartecipazione finanziaria italiana.

Dopo un primo incontro tenutosi a Torino il 9 luglio, il 16 ottobre il consigliere di Stato del Canton Vallese Franz Ruppen ha scritto alla Regione Piemonte chiedendo un confronto e manifestando la disponibilità svizzera a contribuire al finanziamento. L’Agenzia per la Mobilità Piemontese ha tuttavia espresso parere negativo, sostenendo che un simile intervento comporterebbe un utilizzo improprio delle risorse destinate al servizio a vantaggio del patrimonio della società ferroviaria e dei suoi azionisti.

Una posizione duramente contestata da Borghi, che ricorda come Bls sia una società a larga maggioranza pubblica, partecipata per il 55,75% dal Canton Berna e per il 21,70% dalla Confederazione Svizzera. “Ci sono tutte le premesse per aprire un caso diplomatico, ma soprattutto di lasciare a piedi frontalieri e utenti del servizio. E ora che facciamo, aspettiamo che BLS arrivi a marzo 2029 per restituire le chiavi della linea oppure ci diamo una mossa prima?”, incalza il senatore.

Dal 13 dicembre il rischio di collegamenti in partenza da Iselle

Il terzo allarme è quello più immediato. Con l’entrata in vigore del nuovo orario ferroviario invernale, prevista per il 13 dicembre, Bls avrebbe manifestato l’intenzione di far partire il servizio dalla stazione di Iselle di Trasquera anziché da Domodossola. Un’ipotesi che, se confermata, costringerebbe i frontalieri a raggiungere con altri mezzi la Val Divedro, aggravando i problemi di viabilità e parcheggio in un’area già congestionata.

“Stiamo andando in un mondo alla rovescia: anziché creare un ‘hub’ per i frontalieri a Domodossola, sfruttando gli spazi vuoti del vecchio scalo di Domo 1 che assicurerebbe il treno navetta e i collegamenti partendo dal fondovalle, si finisce con il costringere tutti a salire ai 629 metri sul livello del mare della Val Divedro”, osserva Borghi.

Il parlamentare ha già portato le tre questioni all’attenzione del Tavolo provinciale per il frontalierato, riunitosi venerdì scorso a Verbania, e annuncia la presentazione di specifiche interrogazioni ai ministri degli Esteri e dei Trasporti, ricordando come quella precedentemente depositata sul ponte Boldrini sia ancora senza risposta. “Serve coesione territoriale e sforzo di tutti, per evitare che il 2029 diventi la ‘tempesta perfetta’ della linea del Sempione e dell’economia dell’Ossola e dell’Alto Piemonte”, conclude il senatore.