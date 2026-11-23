La Polizia di Stato ha pubblicato il calendario dei controlli della velocità in programma dal 23 al 29 novembre 2026sulle strade e autostrade del Piemonte. Le verifiche interesseranno diverse tratte della rete viaria regionale, con l'obiettivo di contrastare l'eccesso di velocità e migliorare la sicurezza degli automobilisti.

L'attività rientra nelle iniziative di prevenzione degli incidenti stradali, attraverso il monitoraggio della velocità e il richiamo al rispetto delle norme del Codice della strada.

Le forze dell'ordine invitano i conducenti a mantenere comportamenti responsabili, rispettando i limiti previsti e adeguando la velocità alle condizioni del traffico, del fondo stradale e del meteo.

Di seguito l'elenco delle strade e delle autostrade interessate dai controlli, suddiviso per giornata. Il calendario diffuso dalla Polizia Stradale riporta verifiche da giovedì 26 a domenica 29 novembre.

Giovedì 26 novembre

Autostrade

A32 Torino-Bardonecchia (TO).

Strade statali

SS706 Tangenziale di Asti (AT), SS758 Masserano-Mongrando (BI).

Venerdì 27 novembre

Autostrade

A6 Torino-Savona (CN), A26 Genova Voltri-Gravellona Toce (NO), A32 Torino-Bardonecchia (TO), A33 Asti-Cuneo (CN), A4 Torino-Milano (NO), A8 (NO).

Strade statali

SS10 Padana Inferiore (AT), SS20 Colle di Tenda e di Valle Roja (CN), SS21 del Colle della Maddalena (CN), SS231 di Santa Vittoria (CN), SS28 del Colle di Nava (CN), SS704 Tangenziale di Mondovì (CN), SS758 Masserano-Mongrando (BI).

Strade provinciali

SP12 Fondovalle Tanaro (CN), SP3 Sant'Albano Stura (CN), SP422 di Valle Macra (CN), SP661 delle Langhe (CN), SP662 di Savigliano (CN), SP702 Tangenziale Bra (CN), SP30 (AL).

Sabato 28 novembre

Autostrade

A6 Torino-Savona (CN), A26 Genova Voltri-Gravellona Toce (NO), A32 Torino-Bardonecchia (TO), A33 Asti-Cuneo (CN), A4 Torino-Milano (NO), A8 (NO).

Strade statali

SS20 Colle di Tenda e di Valle Roja (CN), SS21 del Colle della Maddalena (CN), SS231 di Santa Vittoria (CN e AT), SS28 del Colle di Nava (CN), SS704 Tangenziale di Mondovì (CN), SS758 Masserano-Mongrando (BI), SS33 del Sempione (VB).

Strade provinciali

SP12 Fondovalle Tanaro (CN), SP3 Sant'Albano Stura (CN), SP422 di Valle Macra (CN), SP661 delle Langhe (CN), SP662 di Savigliano (CN), SP702 Tangenziale Bra (CN).

Domenica 29 novembre

Autostrade

A6 Torino-Savona (CN), A26 Genova Voltri-Gravellona Toce (NO), A32 Torino-Bardonecchia (TO), A33 Asti-Cuneo (CN), A4 Torino-Milano (NO), A8 (NO).

Strade statali

SS20 Colle di Tenda e di Valle Roja (CN), SS21 del Colle della Maddalena (CN), SS231 di Santa Vittoria (CN), SS28 del Colle di Nava (CN), SS458 di Casalborgone (AT), SS704 Tangenziale di Mondovì (CN), SS758 Masserano-Mongrando (BI), SS33 del Sempione (VB).

Strade provinciali

SP12 Fondovalle Tanaro (CN), SP3 Sant'Albano Stura (CN), SP422 di Valle Macra (CN), SP661 delle Langhe (CN), SP662 di Savigliano (CN), SP702 Tangenziale Bra (CN).

Fonte: Polizia di Stato – Servizio Polizia Stradale.