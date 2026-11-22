Entrano nella fase operativa gli interventi destinati a migliorare la viabilità lungo il tornante di Crevoladossola, uno dei punti più problematici per il passaggio dei mezzi pesanti. Entro la metà di dicembre il cantiere dovrebbe essere completamente allestito e pronto per l'avvio delle opere.

La conferma è arrivata durante un incontro in municipio tra il sindaco Giorgio Ferroni e i rappresentanti di Anas. I primi preparativi sono già iniziati. Nei giorni scorsi è stata infatti delimitata l'area destinata a ospitare il cantiere, con la conseguente chiusura al traffico di via Valle Vigezzo, lungo la strada comunale che conduce alla salita di Crevoladossola. Qui saranno collocati i container di servizio e troveranno inizialmente spazio i mezzi utilizzati per i lavori.

L'intervento è stato affidato all'impresa romana Donati e prevede l'ampliamento del raggio di curvatura del tornante e del tratto stradale che lo precede. Per ottenere lo spazio necessario sarà realizzata anche una porzione di carreggiata a sbalzo.La durata prevista del cantiere è di circa 150 giorni, anche se il cronoprogramma potrebbe subire modifiche in relazione alle condizioni meteorologiche o a eventuali imprevisti.

“Se non ci saranno particolari difficoltà, contiamo di vedere conclusi i lavori entro la fine di marzo”, spiega il sindaco Ferroni. L'allargamento consentirà di migliorare il transito dei veicoli di maggiori dimensioni, ma non eliminerà completamente le limitazioni esistenti. Secondo quanto evidenziato dal primo cittadino, sarà infatti necessario prevedere in futuro un impianto semaforico per disciplinare il passaggio dei camion, poiché la nuova configurazione della strada non permetterà comunque l'incrocio contemporaneo di due tir.

Durante il confronto con Anas, l'amministrazione comunale ha inoltre posto l'attenzione su un'altra questione: la gestione delle emergenze lungo la viabilità del Sempione.La strada interessata dai lavori rappresenta infatti un percorso alternativo alla statale e alla galleria di Montecrevola. Un eventuale incidente o un'interruzione della circolazione lungo l'arteria principale, in concomitanza con il cantiere, potrebbe provocare pesanti ripercussioni sul traffico.

“Abbiamo chiesto che venga valutato un piano di emergenza per affrontare eventuali blocchi della statale, situazioni che si sono già verificate in passato. Con il cantiere aperto rischieremmo di trovarci senza alternative percorribili”, sottolinea Ferroni.

La problematica è stata quindi portata all'attenzione del presidente della Provincia del Vco, Giandomenico Albertella, considerando le competenze provinciali sulla strada interessata dall'intervento. Albertella ha manifestato la propria disponibilità a convocare un incontro con Anas per individuare le possibili soluzioni e definire le modalità di gestione della viabilità durante i lavori. L'obiettivo è accompagnare la realizzazione di un'opera attesa per migliorare la percorribilità del tornante, evitando che il cantiere possa creare ulteriori criticità alla circolazione in un punto strategico della rete stradale ossolana.