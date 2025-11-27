Craveggia, restaurato l’affresco della Madonna dei Sette Dolori

Un affresco che è stato restaurato e che ora va ad abbellire ulteriormente il centro storico di Craveggia. E’ stato riportato agli antichi splendori un affresco con la Madonna dei Sette Dolori, con San Giovanni e Sant’Antonio.

L’opera – che risalirebbe alla fine del Settecento, ma sono ancora in corso studi da parte degli storici locali - era da tempo deteriorata: è stata restaurata per volere di Luciana Ruffinelli, ex assessore di Busto Arsizio, in ricordo del marito Angelo Prandoni, scomparso un anno fa. L’inaugurazione si è tenuta sabato mattina.

“Negli anni Ottanta abbiamo acquistato questa casa, affinché fosse un buon retiro vicino a Busto. Angelo negli ultimi anni ha trovato qui un luogo sereno dove ha potuto dedicarsi ai suoi studi. Era molto affezionato a Craveggia” ha spiegato Luciana Ruffinelli. L’affresco è stato benedetto da don Gabriele Vitiello. “Questo recupero conservativo è un valore aggiunto per la storia di Craveggia” ha evidenziato il sindaco Paolo Giovanola.