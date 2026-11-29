Cresce, ma con un passo meno spedito e andando più piano al resto d'Italia, ma anche della media Ue e dei "concorrenti" della Germania. Nel terzo trimestre del 2026 il Pil del Piemonte segna un +0,66% rispetto allo stesso trimestre dell'anno prima. Una ripresa che continua, dunque, anche se tre mesi fa la crescita era dello 0,75% e - spalmato sui dodici mesi - il dato sarebbe di +0,68%.

Lo stima il PilNow, l'indice sviluppato dal Comitato Torino Finanza che consente di avere ogni tre mesi dati con largo anticipo rispetto a quelli diffusi dall'Istat.

A fare da zavorra è l'industria, mentre turismo ed export regalano spunti possibili. La crescita piemontese è inferiore a quella dell'Italia (+0,8%), della Germania (+1,2%) e della media UE27 (+1,5%). La Francia scende invece dello 0,1%, mentre la Spagna mantiene il ritmo più sostenuto (+2,7%).

Si resta sotto i massimi

Pur crescendo, però, il Pil nel suo insieme vale per il Piemonte 170,8 miliardi, dunque il 5,7% sopra il 2019 (prima del Covid), ma ancora sotto i massimi del 2007, (-2,2%) quando stava per arrivare la grande crisi dei mutui. Il Pil pro capite è di circa 40.200 euro, leggermente superiore alla media italiana, ma sotto a quella dell'Ue.

Soffre l'occupazione (21mila posti in meno)

Come detto, la zavorra è legata all'industria e si nota anche dal punto di vista dell'occupazione, che vede il Piemonte perdere 21mila posti. Gli occupati sono un milione e 858mila, in discesa dell'1,1% in un anno. Mentre l'Italia ne guadagna 246mila crescendo dell'1%.

Sul 2019 tuttavia la crescita è di due punti e mezzo, anche se nel Paese segna il +5,8%. E l'industria è quella che perde di più, con il -2,6% (26mila posti) sul pre Covid. Crescono solo commercio con alberghi e ristoranti (+0,9%).

La cassa integrazione autorizzata nei dodici mesi a settembre è di 47,2 milioni di ore (−25,9%; Italia −20,3%), in calo da quattro trimestri ma ancora 1,46 volte il livello del 2019 (1,72 volte in Italia).

Export mai così bene dal 2023

Segnali positivi arrivano dall'export, mai così bene dal 2023 e in crescita del 6% in un anno (mentre l'Italia da +4,5%). Torino e Alessandria spiegano il 93% della crescita regionale; Cuneo, Asti e Vercelli sono ferme o in calo. Cambia la geografia dei mercati: crescono Svizzera (+848 milioni), Francia (+523), Spagna (+443) e Germania (+383), calano gli Stati Uniti (−7,7% in un anno, −20,9% in tre).