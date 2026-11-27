E’ d’inizio ottobre la denuncia del senatore ossolano Enrico Borghi per la probabile chiusura di sei mesi, nel 2028, del tratto di linea del Sempione tra Varzo e Trasquera, per consentire la ristrutturazione del ponte Boldrini.

L’ennesimo stop alla circolazione sulla linea ferroviaria che da tempo sta ‘’soffrendo’’ per gli stop alla circolazione causati dai continui lavori infrastrutturali. Tanto che il sito specializzato Trasporto Euiropa evidenzia come l’asse ferroviario internazionale del Sempione ‘’abbia perso molte posizioni e vede i traffici ridursi in modo significativo’’.

Lavori infrastrutturali che interessano sia il lato italiano che quello svizzero. In diversi commenti si parla di ‘’declino di questo corridoio transfrontaliero’’ che sarà interessato dai lavori fino al 2029.

L’Ufficio Federale dei Trasporti svizzero (Uft) mette a disposizione numeri negativi che dicono come nella prima metà del 2026 il tasso di utilizzo della capacità del corridoio del Sempione è stato del 26,3%, poco più di un quarto rispetto alle sue potenzialità, in ulteriore calo rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente quando comunque il valore si era attestato su un già modesto 36,9%.

Uft spiega che la direttrice tra Domodossola e Briga ha una capacità di 110 treni merci al giorno ‘’pertanto nel primo semestre 2026 i treni che hanno percorso lo storico tunnel mediamente sono stati meno di una trentina al giorno. In termini di volume il declino dell’asse del Sempione è stato ancora più marcato: nel primo semestre 2026 sono state movimentate circa 410mila tonnellate di merci, il 15,3% in meno rispetto allo stesso periodo del 2025’’.

Traffico che si è spostato sulla linea di Chiasso proprio perché le imprese ferroviarie trovano difficoltà nel garantire il trasporto sulla tratta del Sempione.

Situazione che ha già avuto ripercussioni su Domo II: nel 2025 DB Cargo Italia ha concentrato i servizi sul Gottardo.

Ma i 'cantieri' si trascinano da tempo: i lavori di adeguamento dell’asse del Sempione sono iniziati nel corso del 2024 e chiusure totali o parziali della linea si sono susseguite e andranno avanti fino al 2029.

Le Ferrovie svizzere hanno in corso la completa ristrutturazione del tunnel storico fino al 2028 con limitazioni di circolazione per sei mesi l’anno. Poi è il biblico problema della galleria elicoidale di Varzo, l’imbuto della ferrovia del Sempione, che dovrà essere ristrutturata.

Sul versante italiano ci sono interventi su tutte le gallerie (una dozzina) tra Gallarate e Domodossola per adeguarle “al corridoio dei quattro metri” e consentire DI partire da Basilea e raggiungere senza interruzione i terminal di trasbordo nell’Italia del nord (Novara e l’area milanese di Busto Arsizio-Gallarate). Più l’adeguamento dei binari di incrocio secondo lo standard europeo di 750 metri.