Sci nordico: a Clusone si assegneranno i titoli regionali sprint per le categorie under 16 ed under 14

Non si sono ancora sopite le emozioni del passato fine settimana, quando a Clusone sono stati assegnati i titoli tricolori assoluti in sprint e team sprint, che la pista “La Spessa” della località bergamasca tornerà ad essere nuovamente un prestigioso palcoscenico naturale. Domenica 31 gennaio, si assegneranno i titoli regionali, sempre in sprint in tecnica libera, per le categorie Under 14 ed Under 16 maschile e femminile.



Ad organizzare l’evento sarà il collaudato team dello sci club 13 Clusone del presidente Battista Giudici. Le due categorie affronteranno un percorso di 1350 metri ed il primo start sarà dato alle 10.



L’evento regionale bergamasco assegnerà anche il trofeo intitolato allo scomparso Giuseppe “Beppe” Barzasi a cui si è affiancata anche l’amministrazione comunale di Clusone.



Unitamente all’evento regionale si svolgerà anche una competizione “mass start” come gara promozionale e riservata alle categorie Giovani e Senior sia maschile sia femminile.