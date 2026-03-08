Promozione: vittoria per la Juventus Domo

Giornata con risultati contrastanti per le squadre del Verbano Cusio Ossola e del Novarese impegnate nel campionato di Promozione.

La Juventus Domo conquista una vittoria importante sul campo della Virtus Vercelli, imponendosi 2-1 e confermandosi nelle zone alte della classifica al terzo posto. Successo anche per l’Ornavassese, che supera 2-1 il Banchette Colleretto e sale all’undicesima posizione.

Pareggio senza reti invece per l’Union Novara, che impatta 0-0 sul campo del Piedimulera nello scontro diretto e resta al dodicesimo posto, mentre i padroni di casa del Piedimulera rimangono in quindicesima posizione.

Non riescono invece a muovere la classifica Gravellona e Arona. Il Gravellona San Pietro cade 1-0 sul campo dell’Ivrea 1905 e resta ultimo in sedicesima posizione, mentre l’Arona viene sconfitto 1-0 dal Quincinetto Tavagnasco e rimane al sesto posto in classifica.