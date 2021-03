Ornavasso, bandi comunali alluvione e lockdown: i soldi accreditati ai beneficiari nei prossimi giorni Fulgosi “La pubblica amministrazione può sostenere cittadini e imprenditori in un ragionevole lasso di tempo. Ingiustificabili i ritardi di altri livelli di governo”

Con la delibera della Giunta del 2 febbraio l'Amministrazione di Ornavasso ha completato l'iter di approvazione dei contributi previsti dai due bandi comunali per gli alluvionati del 2 e 3 ottobre e per i commercianti colpiti dal secondo lockdown.

“In particolare -spiega il sindaco Filippo Cigala Fulgosi- per il primo bando sono pervenute 32 domande di cui 26 ammesse, avendo i requisiti richiesti, con erogazioni tra i 250 e i 750 euro. Per quanto riguarda il secondo sono pervenute 13 domande di cui 10 ammesse, con erogazioni di 1.500 euro ciascuna”.

L'Ufficio Finanziario del Comune accrediterà gli importi direttamente sui conti correnti degli aventi diritto già nei prossimi giorni.

“Pur essendo una piccolo ente locale con modeste risorse economiche e di personale, questa è la dimostrazione che per la Pubblica Amministrazione è possibile sostenere cittadini ed imprenditori colpiti da eventi calamitosi in un ragionevole lasso di tempo pur nell'assoluto rispetto della vigente normativa. Personalmente non ritengo ci siano scuse per i ritardi di altri livelli di governo nei quali purtroppo pare mancare se non il senso di responsabilità (su cui comunque nutro dei dubbi) quantomeno un'analoga capacità organizzativa e di direzione” la sottolineatura del primo cittadino.