Nel 2021 nuove tariffe per parcheggiare a Devero Baceno, la sosta all'ingresso della conca alpina è gestita da una cooperativa

Per il 2021 l’amministrazione comunale ha deciso di rivedere le tariffe. Per i residenti di Baceno il costo annuo della tessera è stato fissato in 20 euro e a 50 euro per i consorzisti. Per tutti gli altri il costo annuale è di 200 euro. L’abbonamento settimanale è di 50 euro nella bassa stagione e 60 per l’alta stagione. Resta poi un abbonamento ski pass di 60 euro valido per la stagione invernale (1 dicembre-30 aprile) e 20 euro per gli operatori turistici. I giorni feriali costerà di 1 euro l’ora e dopo la quinta ora di 6 euro, tariffa che vale anche per la giornata. Nei festivi e prefestivi parcheggiare costerà 2 euro e dopo la 5a ora salirà a 10 euro. Nell’altissima stagione (dal 25 dicembre al 6 gennaio e dal primo al 31 agosto un’ora costerà 2 euro, dopo la 5a ora 10 euro come l’intera giornata. Per soste prolungate superiori a 3 giorni interverrà una riduzione di 4 euro per ogni giorno di sosta superiore al terzo giorno rispetto alla tariffa giornaliera. L’accesso al silo di Balmavalle prevede invece una maggiorazione di 2 euro al giorno.

Ricordiamo che le aree di sosta a pagamento a Devero sono composte da 138 stalli nel silos, 302 stalli tra l’area esterna di Balmavalle e la galleria di Cologno, altri 187 stalli nel parcheggio di Cologno. Mentre restano liberi gli stalli (sono 161) tra l’area a pagamento e la galleria dell’Inferno.

Va detto che delle delibere comunali rileviamo che è di 38.570 euro la somma versata dalla società cooperativa che gestisce i parcheggi a pagamento all’alpe Devero. Sui tratta dei conguagli per il 2018 e degli accertamenti del 2019 e 2020 relativi però agli incassi del silos che c’è all’ingresso di Devero. Una somma destinata alle casse del Comune di Baceno.

Il contratto con la cooperativa Ermes Multiservice era stato sottoscritto dal Comune nel giugno 2011: la gestione dei parcheggi comunali e l’attività di sgombero neve e di servizi complementari; era valida sino al 2016 ma poi prorogata successivamente sino a giungo 2020. Un contratto che ha visto anche miglioramenti nell'automazione e nella gestione dei posteggi all'Alpe Devero. Quindi nel resoconto rilevato dai prospetti in delibera va tenuto conto delle spese per migliorie fatte dalla cooperativa in questi anni. Per l’anno 2018 il Comune risulta aver incassato dai parcheggi 21.437 euro, più altri 22.261 nel 2019 e 11.019 lo scorso anno.