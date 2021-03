Attraversa la strada e viene travolto da un'auto guidata da una giovane di 22 anni

Intervento dei Carabinieri di Domodossola per un investimento in via Sempione. Alle 19 circa, una ragazza 22enne di Crevoladossola, alla guida di una Hyundai Tucson, per cause in corso di accertamento, ha investito un 43enne di Villadossola che era intento ad attraversare la strada (fuori dalle strisce pedonali), all’altezza del sovrappasso ferroviario di via Sempione.

Entrambi sono stati soccorsi dal personale sanitario del 118 e sono stati trasportati al Dea del San Biagio di Domodossola per gli accertamenti del caso: fortunatamente non hanno subito ferite di gravità tale da metterne in pericolo la vita.