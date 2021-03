Anche Italexit VCo critica la scelta di trasformare posti auto bianchi in parcheggi a pagamento fuori dal San Biagio

Il Circolo del Verbano Cusio Ossola del neonato Partito Italexit con Paragone non condivide la scelta dell'Amministrazione domese di mettere a pagamento tutti i parcheggi antistanti l'ospedale cittadino: fare diventare "blu" i posti auto "bianchi" significa creare disagi agli utenti e soprattutto al personale medico e paramedico, che quotidianamente si reca al lavoro.

La referente politica d'area del Circolo Ornella Possetti si rivolge direttamente al Sindaco Lucio Pizzi: "Egregio Signor Sindaco, ci saremmo aspettati da Lei, che dice di essere attento ai problemi dell'ospedale ossolano, più rispetto e gratitudine verso medici e infermieri, soprattutto adesso di fronte alla recrudescenza del Covid-19. Questi medici ed infermieri, che ogni giorno si prodigano per tutelare la salute dei cittadini, saranno costretti ad inizio e fine turno a cercare in giro per la città posti non a pagamento, che sono ormai diventati una rarità".

Ed ancora: "Non sarebbe più intelligente fornire loro un parcheggio riservato 24 ore al giorno di fronte al nosocomio? Magari delimitandolo con sbarre ed accessibile con appositi pass, come accade in molte altre strutture. Ci sono già dei posti dedicati nel parcheggio interrato vicino all'ospedale, ma non sono sufficienti. Mi permetto pertanto di suggerirle, visto che parecchi comuni si prodigano per garantire parcheggi gratuiti a medici, infermieri ed Oss, di rivedere la Sua posizione. Soprattutto in momenti come questo sarebbe più opportuno rivolgere l'attenzione ai bisogni dei cittadini piuttosto che a meri interessi economici".