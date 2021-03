Ruba una macchina in pieno centro a Domo, identificato grazie al sistema video di lettura targhe

Nel pomeriggio di venerdì 19 febbraio l’autore del furto di un autoveicolo in Via Binda è stato identificato dalla Polizia Locale della Città di Domodossola, in un’operazione congiunta con il Commissariato di P.S. - Settore Polizia di Frontiera.

L’uomo, un quarantenne già noto alle cronache, è stato individuato grazie alle immagini del sistema di lettura targhe, che permette al Corpo di Polizia Locale della Città di Domodossola di identificare i veicoli in entrata ed in uscita dal territorio domese.

Il sistema di lettura targhe è anche dotato di telecamere di contesto, che si sono rivelate utilissime per ricostruire il percorso del veicolo rubato.

Appena un’ora ed un quarto dopo il furto, una pattuglia della Polizia Locale domese ha individuato il veicolo rubato, abbandonato poco distante dal territorio domese, in Comune di Crevoladossola. I limiti alla competenza territoriale della Polizia Locale hanno richiesto l’intervento a supporto da parte della Polizia di Stato, per il prosieguo degli atti e per la restituzione del veicolo alla proprietaria, una settantenne di Varzo alla quale era stato sottratto anche il telefono cellulare che si trovava bordo del veicolo; quest’ultimo non è stato ritrovato. L’autore del furto è stato immediatamente identificato e denunciato a piede libero all’Autorità Giudiziaria per i reati di furto aggravato (artt.624 e 625 n.7 c.p.).

Nelle settimane precedenti a questa indagine la Polizia Locale della Città di Domodossola, in collaborazione con le altre Forze dell’Ordine, aveva già impiegato con notevole successo il sistema di lettura targhe, che aveva permesso di rintracciare ed individuare tempestivamente gli autori di alcuni sinistri stradali, anche con danni a persone, che si erano dati alla fuga dopo aver commesso il fatto.

Il sindaco Lucio Pizzi: “Il sistema di videosorveglianza con lettura targhe, a controllo di tutti gli ingressi della nostra Città, è il frutto di un’accurata progettazione redatta dal Responsabile dell’Ufficio Informatizzazione del Comune, che è riuscito a realizzare un sistema efficace e corrispondente alle esigenze segnalate dall’Amministrazione ed alle richieste del Corpo di Polizia Locale della Città di Domodossola, finalizzate alla realizzazione di un sistema di sicurezza integrata nella nostra Città che continua progressivamente ad implementarsi. Il progetto ha anche ottenuto un cofinanziamento dal Ministero dell’Interno nell’ambito del Progetto “Custodes Domus”, inserito nel Patto per la Sicurezza stipulato con la Prefettura del Verbano Cusio Ossola ed il Ministero stesso.”