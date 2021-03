Stresa, in un giubbotto abbandonato in stazione trovati 2 etti di marijuana

Il personale Polfer di Domodossola ha rinvenuto oltre due etti di marijuana. Il Dirigente Movimento della stazione di Stresa ha trovato un giubbotto abbandonato sulla linea ferroviaria, che a suo dire conteneva degli strani involucri. Recuperato dal personale Polfer, è stato rinvenuto nelle tasche interne stupefacente di tipo marijuana per un peso complessivo di oltre 230 grammi, confezionato in quattro involucri.

Nei controlli settimanali in Piemonte e Valle d'Aosta gli agenti della Polizia Ferroviaria hanno controllato 4.724 persone, di cui 13 successivamente indagate. Sono state impegnate 284 pattuglie nelle stazioni e 4 in abiti civili per attività antiborseggio. 72 i servizi di vigilanza a bordo di 170 treni. 25 i servizi lungo linea e 41 quelli di ordine pubblico.