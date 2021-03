Premia investe nell’arrampicata su roccia

Il Comune di Premia crede nell’importanza dell’arrampicata quale promozione turistica del territorio. Peraltro, com’è risaputo, le falesie di Balmafredda richiamano già molti appassionati della disciplina e la facilità di accesso, con la presenza di un comodo prato proprio alla base delle rocce attrezzate, ne fa di questa località un’area ancora più apprezzata anche dai climber con famiglia al seguito.

Proprio nell’ottica di potenziare e valorizzare ulteriormente queste strutture per l’arrampicata, l’amministrazione di Premia ha intenzione di procedere alla realizzazione di un servizio igienico con area per la raccolta differenziata e un’area di sosta con posa di tavoli e panchine a Balmafreddda ma anche la realizzazione di punti di calata per il Soccorso Alpino presso le strutture di Cadarese.

Non solo: ai fini della promozione turistica più a vasta scala è prevista anche la realizzazione di una app dedicata nella quale si troveranno informazioni sulle vie di arrampicata. La giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo (su Psr 2014-2020) per un importo di 85 mila euro e ha già destinato alcune somme a iniziative di informazione turistica, consistenti nella redazione di foto dei siti di arrampicata, descrizione delle falesie, realizzazione di carte tematiche, predisposizione di dati georeferenziati, traduzione descrizioni e composizioni grafiche di pannelli; lavori che sono già stati afidati alla ditta Gokotta photo & design di Gravellona Toce per una spesa complessiva di 3.602 euro.