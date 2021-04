L’ufficio scolastico del Vco: “Dalle materne alle classi prime delle medie si riapre in sicurezza”

Dalle materne alle classi prime delle medie, anche nel Verbano Cusio Ossola le lezioni in presenza riprendono in sicurezza.

“Riapriamo in condizioni migliori di quando abbiamo chiuso – assicura Angelo Iaderosa, dell’Ufficio scolastico provinciale – perché, almeno in parte, gli insegnanti sono stati vaccinati. Va precisato, inoltre, che i rischi di contagio non riguardano tanto le scuole quanto il tragitto da casa a scuola e viceversa. Dalle materne alle elementari, alle classi prime delle medie inferiori il rischio contagi sui mezzi di trasporto è praticamente inesistente. Nelle medie superiori, almeno per tutto il mese di aprile, rimane la didattica a distanza”.

L’impennata dei contagi aveva costretto il presidente della Regione, Alberto Cirio, a rivedere la decisione annunciata il 4 marzo al termine dell’incontro con gli amministratori locali al centro eventi “Il Maggiore” di consentire la didattica in presenza, nel Verbano e nel Cusio, dai micro nidi alle classi prime delle medie. In Ossola, a partire da Mergozzo-Ornavasso, la didattica a distanza era già stata introdotta a partire alle elementari. Poi anche Cusio e Verbano, come tutto il Piemonte, sono finiti in zona rossa.