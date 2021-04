Folino sulla riapertura delle scuole: "Un primo segnale di luce"

Da domani riapertura della scuola parziale fino alla prima media. “Un primo segnale di luce – commenta l assessore domese all'istruzione Daniele Folino – spero sia solo l'inizio e che presto ci sia la ripresa anche per la seconda e la terza media e poi delle secondarie di secondo grado”.

Le scuole non sono luogo di contagio, ne è convinto Folino: “Per quanto riguarda il trasporto per la scuola primaria e secondaria il problema non si pone, la maggior parte del trasporto dei bambini e ragazzi avviene con mezzi privati, oppure del comune”.





“Per gli istituti superiori avevamo organizzato diversi tavoli di lavoro sulla scuola, presieduti dal Prefetto e con la partecipazione di tutti i soggetti interessati, dai trasporti, alla Regione, al Provveditorato agli Studi. I mezzi di trasporto sono pronti a gestire ogni aspetto la città di Domodossola è disponibile a fornire il massimo supporto per il controllo e la verifica del rispetto delle regole” continua Folino.

“Il mondo della scuola è organizzato per l’accesso in sicurezza degli studenti negli istituti con i provvedimenti presi per evitare assembramenti. Da rilevare inoltre che nelle nostre scuole non ci sono mai stati focolai, e le classi sono state chiuse a causa di un solo studente contagiato” conclude Folino.