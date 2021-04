Dal 26 aprile tornano le zone gialle, ok ad attività all'esterno: ristoranti aperti anche di sera

"Dal 26 aprile tornerà la zona gialla e le scuole riapriranno completamente in presenza nelle zone gialle e arancione". Lo ha annunciato il premier Mario Draghi in conferenza stampa oggi pomeriggio a Palazzo Chigi. Si proseguirà con la ripresa delle piscine all'aperto dal 15 maggio e dal 1 giugno l'avvio di alcune attività legate alle palestre. Il 1 luglio, invece, potranno riprendere le attività fierestiche.

Il presidente del Consiglio ha ricordato che le riaperture richiederanno ai cittadini di seguire ancora più scrupolosamente le regole che riguardano il comportamento individuale

Il primo segnale per le riaperture sarà dal 26 aprile come detto. I ristoranti resteranno aperti la sera solo con i tavoli esterni e dunque il servizio all'aperto. Il primo o il 3 maggio riapriranno al 100% tutte le scuole di ogni ordine e grado, anche in zona rossa, cinema e teatri ritorneranno accessibili al pubblico. Un secondo step per le riaperture potrebbe essere fissato il 17 maggio, consentendo la mobilità fra le Regioni.

"La priorità della ripresa andrà alle attività che si possono svolgere all'aperto - ha sottolineato in conferenza stampa il ministro Speranza - nei luoghi all'aperto è molto più difficile contagiarsi rispetto al chiuso. Un principio che applicheremo nella ristorazione e non solo, e ci riaccompagnerà nella fase di transizione.