Lunedì i vaccinati sono stati 21.481, a poco più di 4mila inoculata la seconda dose

Sono 21.481 le persone che hanno ricevuto il vaccino contro il Covid comunicate ieri all’Unità di Crisi della Regione Piemonte. A 4.054 è stata somministrata la seconda dose. Tra i vaccinati in particolare sono 4.738 gli over80, 4.862 i settantenni (di cui 1.002 vaccinati dai propri medici di famiglia) e 10.041 le persone estremamente vulnerabili. Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 1.246.136 dosi (di cui 382.001 come seconde), corrispondenti al 91,6% di 1.360.920 finora disponibili per il Piemonte. Nelle scorse ore è terminata la consegna alle Asl di 28.900 dosi di vaccino Moderna.